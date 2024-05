TMCને બદલે ભાજપનો મત આપવો સારોઃ અધીર રંજનનો વિડિયો વાઇરલ

નવી દિલ્હીઃ ભૂતપૂર્વ TMC સાંસદ સુષ્મિતા દેવે કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીનો એક વિડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તેમને એમ કહેતા સાંભળી શકાય છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં TMCને બદલે ભાજપને મત આપવો સારો છે. આ વિડિયોમાં તેમને સાંભળી શકાય છે કે TMCને મત કેમ આપવો?…ભાજપને મત આપવો યોગ્ય છે. તેમનો આ વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર ઝડપથી વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. ચૌધરી લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા પણ છે, જ્યારે સુષ્મિતા દેવ TMCમાં સામેલ થતાં પહેલાં અખિલ ભારતીય મહિલા કોંગ્રેસનાં અધ્યક્ષ હતાં.

પશ્ચિમ બંગાળના બહારમપુર લોકસભા સીટથી પાંચ વાર લોકસભા સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરી મમતા બેનરજીના તીખા ટીકાકારોમાંના એક છે. તેઓ બહેરામપુરમાં લોકસભા ચૂંટણી માટે પ્રચાર કરતા સમયે મંચ પર હતા, ત્યારે તેમણે બંગાળીમાં કહ્યું હતું કે TMCને મત કેમ આપવો, ભાજપને મત આપવો સારો છે.

Meet the ⁦@INCIndia⁩ star campaigner for BJP in Bengal. ⁦@adhirrcinc⁩ Leader of the House of Lok Sabha. pic.twitter.com/HnFz8Ky71S

— Sushmita Dev সুস্মিতা দেব (@SushmitaDevAITC) May 1, 2024