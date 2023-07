ચંદ્રયાન-3 14 જુલાઈના રોજ લોન્ચ થશે, ઈસરોએ જાહેરાત કરી

ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO) એ બહુપ્રતીક્ષિત મિશન ચંદ્રયાન-3 ની પ્રક્ષેપણ તારીખ જાહેર કરી છે. ચંદ્રયાન-3 14 જુલાઈએ બપોરે 2.35 કલાકે લોન્ચ થશે. અગાઉ એજન્સીએ 12 અને 19 જુલાઈ વચ્ચેની તારીખ નક્કી કરી હતી. ચંદ્રયાન-3નું ધ્યાન ચંદ્રની સપાટી પર સુરક્ષિત ઉતરાણ કરવા પર છે. આ પહેલા ઈસરોના અધ્યક્ષ એસ સોમનાથે કહ્યું હતું કે અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં આ ભારતની બીજી મોટી સફળતા હશે.

🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3🛰️ Mission:

Today, at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, the encapsulated assembly containing Chandrayaan-3 is mated with LVM3. pic.twitter.com/4sUxxps5Ah

— ISRO (@isro) July 5, 2023