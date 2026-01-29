PRL ખાતે ચોથી ઇન્ડિયન સ્પેસ વેધર કોન્ફરન્સનું આયોજન

અમાદવાદ: ૨૯-૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ દરમિયાન ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી (PRL) દ્વારા ચોથી ઇન્ડિયન સ્પેસ વેધર કોન્ફરન્સ (ISWC-4)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ISWC-4 પ્રેઝન્ટેશનમાં જીઓમેગ્નેટિકથી લઈને ડિસ્ટર્બ્ડ ટાઇમ સ્પેસ વેધર, આદિત્ય-L1 માપનથી લઈને વિજ્ઞાન અને DISHA (ડિસ્ટર્બ્ડ એન્ડ સાઇટ ટાઇમ આયોનોસ્ફિયર-થર્મોસ્ફિયર સિસ્ટમ એટ હાઇ અલ્ટીટ્યુડ્સ) મિશન અને પેલોડ્સ માટે વિજ્ઞાન યોજનાઓ પર ચર્ચાઓ સહિત વિવિધ થીમ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દેશની લગભગ ૬૦ સંસ્થાઓમાંથી ૯૦થી વધુ સહભાગીઓએ કોન્ફરન્સ માટે નોંધણી કરાવી છે.
ISWC-4નું ઉદ્ઘાટન ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ના રોજ PRL કાઉન્સિલ ઓફ મેનેજમેન્ટના અધ્યક્ષ અને સ્પેસ કમિશનના સભ્ય એ. એસ. કિરણ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પીઆરએલના ડિરેક્ટર પ્રો. અનિલ ભારદ્વાજે પીઆરએલમાં મહાનુભાવોનું સ્વાગત કર્યું અને પ્રો. ડી. પલ્લમરાજુ, ડીન, પીઆરએલ અને ચેર, ISWC-4, એ કોન્ફરન્સ અંગેની વિગતો આપી. તેમણે ભવિષ્યમાં રાષ્ટ્ર અનેક નવા મિશન પર આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે અવકાશ હવામાન અભ્યાસના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જેમાં DISHAનો પણ સમાવેશ થાય છે. વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધન વિદ્વાનો, ખાસ કરીને ભારતભરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના, ઉપરોક્ત બે મિશનમાંથી અવલોકનોના અનોખા સંયોજન દ્વારા અવકાશ હવામાન ક્ષેત્રના ઉત્કૃષ્ટ વિજ્ઞાન પ્રશ્નોને ઉકેલવાની રીતો પર ચર્ચા કરશે.
આ કોન્ફરન્સની શરૂઆત તરીકે, 27-28 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓમાં અવકાશ હવામાન અંગે જાગૃતિ લાવવા અને તેમને તેમની કારકિર્દીમાં અવકાશ વિજ્ઞાન અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બે દિવસીય “અવકાશ હવામાન વિજ્ઞાન અને તકો પર કાર્યશાળા (SWSO-3)” યોજાઈ હતી. લગભગ 50 સહભાગીઓએ રૂબરૂ તાલીમ લીધી અને લગભગ 100 ઓનલાઈન સહભાગીઓએ 25 રાજ્યોમાં ફેલાયેલી લગભગ 100 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. વિદ્યાર્થીઓને સૂર્યના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, આંતરગ્રહીય માધ્યમ, ચુંબકીયમંડળ-આયોનોમંડળ-થર્મોમંડળ, અને આપણી અવકાશ સંપત્તિઓને સીમલેસ અને સામાજિક ઉપયોગો માટે સુરક્ષિત રાખવા માટે અવકાશ હવામાન અભ્યાસના મહત્વનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો.