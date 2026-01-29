USએ ઈન્ડિયા ઉર્જા સપ્તાહ ૨૦૨૬માં ભારત સાથે મજબૂત ઊર્જા ભાગીદારીની પુનઃપુષ્ટિ કરી

મુંબઈ: ગોવામાં 27-30 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાયેલા ઈન્ડિયા ઉર્જા સપ્તાહ (IEW) 2026 દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારે ભારત સાથે મજબૂત, પરિણામલક્ષી ઉર્જા ભાગીદારી પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી. કાર્યકારી કોન્સ્યુલ જનરલ માઈક શ્રુડરે ઉર્જા વેપારના વિસ્તરણ, માળખાગત સુવિધાને મજબૂત બનાવવા અને ટેકનોલોજી સહયોગને આગળ વધારવાના કાર્યક્રમોનું યુ.એસ. પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કર્યું – જે યુ.એસ.-ભારત ઉર્જા સંબંધોના વધતા આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે.“યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત એક ઊર્જા ભાગીદારી બનાવી રહ્યા છે જે આપણા લોકો માટે વાસ્તવિક લાભો પહોંચાડે છે,” કાર્યકારી કોન્સ્યુલ જનરલ શ્રુડરે જણાવ્યું. “અમારો સહયોગ ક્રિયા પર કેન્દ્રિત છે – વિશ્વસનીય અમેરિકન ઊર્જા નિકાસનો વિસ્તાર, પારદર્શક અને બજાર-આધારિત વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન, અને સસ્તું, વિશ્વસનીય ઉર્જા પુરવઠાને ટેકો આપે છે. આ પ્રયાસો ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવે છે, આર્થિક વિકાસને ટેકો આપે છે અને તકોનું સર્જન કરે છે.”આ અઠવાડિયા દરમિયાન, યુ.એસ. પ્રતિનિધિમંડળે ભારતીય રાષ્ટ્રીય તેલ કંપનીઓ અને ઉદ્યોગના પ્રતિનિધીઓ સાથે મુલાકાત કરી અને અમેરિકન હાઇડ્રોકાર્બન અને નાગરિક પરમાણુ ઊર્જા તકનીકોની વધતી જતી આયાત અંગે ચર્ચા કરી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાલમાં ભારતની લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) માંગનો આશરે 10 ટકા પુરવઠો પૂરો પાડે છે, અને યુ.એસ. ક્રૂડ તેલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) માટે લાંબા ગાળાના કરારોને વિસ્તૃત કરવાની તકોની ચર્ચા કરી. યુ.એસ. ઊર્જા નિકાસ ભારતને તેની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે એક વિશ્વસનીય અને લવચીક પુરવઠો વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે અમેરિકન નોકરીઓ અને ઉત્પાદનને ટેકો આપે છે. જેમ જેમ ભારત નાગરિક પરમાણુ ઊર્જાનો વિસ્તાર કરવા માંગે છે, યુ.એસ. કંપનીઓ સફળતાનો વૈશ્વિક ટ્રેક રેકોર્ડ પ્રદાન કરે છે.યુ.એસ. અને ભારતે સુરક્ષિત ઊર્જા ભવિષ્યના નિર્માણમાં નવીનતાની ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો. બંને દેશો વધુ સ્થિતિસ્થાપક અને વિશ્વસનીય ઊર્જા નેટવર્ક માટે સ્માર્ટ ગ્રીડ અને આગામી પેઢીની ઉર્જા પ્રણાલીઓ સહિત અદ્યતન તકનીકોમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ જનરલ મુંબઈ સતત જોડાણ, વધેલા વેપાર અને રોકાણ અને બંને રાષ્ટ્રો માટે સમૃદ્ધિ અને ઉર્જા સુરક્ષાને ટેકો આપતા વ્યવહારુ, ભવિષ્યલક્ષી ઉકેલોના પ્રમોશન દ્વારા યુ.એસ.-ભારત ઉર્જા સહયોગને આગળ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.