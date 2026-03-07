ટ્રમ્પની સખતાઈથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના વિઝામાં 69 ટકાનો ઘટાડો

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઇમિગ્રેશન નીતિઓમાં સખતાઈ કરવામાં આવ્યા બાદ જૂન અને જુલાઈ, 2025 દરમિયાન ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવેલા *F-1 વિઝાની સંખ્યા વર્ષ 2024ની સરખામણીએ 69 ટકા ઘટી ગઈ છે. ગયા વર્ષે જૂન અને જુલાઈમાં ભારતીયોને કુલ 12,776 F-1 વિઝા આપવામાં આવ્યા હતા, જે 2024ના એ જ મહિનાઓમાં આપવામાં આવેલા 41,336 વિઝાના આંકડાના ત્રીજા ભાગથી પણ ઓછા છે.
અમેરિકાની યુનિવર્સિટીઓમાં સેમેસ્ટર સામાન્ય રીતે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થાય છે. અગાઉનાં વર્ષોના આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ભારતીયોને આપવામાં આવતા F-1 વિઝાની સંખ્યા સામાન્ય રીતે જૂન અથવા જુલાઈમાં સૌથી વધુ હોય છે. ગયા વર્ષે શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થાય એ પહેલાં જૂન, 2025માં આ આંકડો 10,695 સુધી પહોંચ્યો, જ્યારે જુલાઈમાં તે ઘટીને 2081 અને ઓગસ્ટમાં 2389 રહ્યો હતો. જો 2024ની વાત કરીએ તો જૂનમાં સૌથી વધુ 26,731 વિઝા આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે જૂન, 2023માં આ આંકડો 40,224 હતો. કોરોના મહામારી બાદનાં વર્ષોમાં F-1 વિઝા જારી કરવાની ગતિ વધી હતી. જૂન-જુલાઈ 2021માં 40,194, જે વધીને 2022માં 62,229 અને 2023માં 72,027 થઈ ગઈ હતી. અમેરિકાના હોમ ડિપાર્ટમેન્ટના માસિક આંકડા મુજબ 2023માં આ સૌથી ઉચ્ચ સ્તરે હતું.
ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ બનતાં પહેલાં જ જૂન અને જુલાઈ, 2024માં આ આંકડો ઘટીને 41,336 થઈ ગયો હતો. ચીનના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ જૂન અને જુલાઈ, 2025 દરમિયાન F-1 વિઝામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ 2024ની સરખામણીએ આ ઘટાડો લગભગ 56 ટકા રહ્યો છે. ગયા વર્ષે આ મહિનાઓમાં ચીનના વિદ્યાર્થીઓને વધુ F-1 વિઝા મળ્યા હતા.