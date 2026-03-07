ઈરાનનો દુબઈ એરપોર્ટ પર મોટો હુમલો, ચારેબાજુ અફરાતફરી

મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ સતત વધી રહ્યો છે અને તેની અસર હવે ગલ્ફ ક્ષેત્રના મહત્વપૂર્ણ દેશો પર પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહી છે. તાજેતરમાં ઈરાન તરફથી સંયુક્ત આરબ અમીરાતના મુખ્ય શહેરો દુબઈ અને અબુ ધાબી પર ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. આ હુમલાઓ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે અને કેટલાક સમય માટે યુએઈનું એર સ્પેસ પણ બંધ કરવું પડ્યું હતું. દુબઈના આકાશમાં સાંભળાયેલા ભારે ધડાકાઓ અને સુરક્ષા એલર્ટના કારણે ત્યાં રહેલા લોકોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ હતી.
BREAKING: Dubai International Airport hit by Iranian drone attack pic.twitter.com/TmtrLpiyaB
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 7, 2026
દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ નજીક એક ડ્રોન આવીને પડ્યો હોવાનું સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આ ઘટનાનો પ્રભાવ સીમિત રહ્યો હતો, પરંતુ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તરત જ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ એક રોકાયેલી મિસાઇલના અવશેષો પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડ્યા હોવાની માહિતી મળી છે, જેના કારણે થોડી સંપત્તિને નુકસાન થયું હતું. આ ઘટનાની ગંભીરતા સમજતા યુએઈના અધિકારીઓએ તાત્કાલિક એર સ્પેસ બંધ કરી દીધું હતું અને એરપોર્ટ આસપાસ સુરક્ષા વધારી દીધી હતી.
Flights bound for Dubai are holding after a reported drone/missile strike in close proximity to the airport. https://t.co/Xv8JfcamE6 pic.twitter.com/Q41IirIJCV
— Flightradar24 (@flightradar24) March 7, 2026
આ ઘટનાથી એક દિવસ પહેલા જ દુબઈ અને કતારમાં રહેલા ઘણા લોકોને તેમના મોબાઇલ ફોન પર મિસાઇલ હુમલાની શક્યતા અંગે ચેતવણી સંદેશા મળ્યા હતા. ત્યારબાદ કતારના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા સંબંધિત જોખમ હવે ઓછું થઈ ગયું છે અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. તેમ છતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચેતી રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.