PM મોદીએ મમતા સરકાર પર સાધ્યું નિશાન

પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય તણાવ ફરી એક વખત ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. તાજેતરમાં દેશના રાષ્ટ્રપતિ Droupadi Murmu ના કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રોટોકોલ સંબંધિત વિવાદ ઉભો થતાં રાજકારણમાં ગરમાવો વધી ગયો છે. વડાપ્રધાન Narendra Modi એ આ મુદ્દે પશ્ચિમ બંગાળની સરકાર અને ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી Mamata Banerjee પર સીધો પ્રહાર કર્યો છે. વડાપ્રધાનએ જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ સાથે થયેલું વર્તન શરમજનક છે અને આ ઘટનાએ લોકશાહી તેમજ આદિવાસી સમુદાયના સન્માનને ઠેસ પહોંચાડી છે.
આ સમગ્ર વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પશ્ચિમ બંગાળના સિલીગુડી નજીક ફાંસીદેવા વિસ્તારમાં યોજાયેલા 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય સંથાલ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા પહોંચી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન નક્કી કરાયેલા પ્રોટોકોલ મુજબ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અથવા કોઈ મંત્રી હાજર ન હોવાના મુદ્દે ચર્ચા શરૂ થઈ. આ ઘટનાએ રાજકીય ગતિશીલતાને વધુ તેજ બનાવી દીધી અને કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય વચ્ચે શબ્દયુદ્ધ શરૂ થયું.
વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિનો પદ દેશના લોકશાહી તંત્રમાં સર્વોચ્ચ સન્માન ધરાવે છે અને આ પદની ગૌરવ જાળવવી દરેક સરકારની જવાબદારી છે. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો લોકશાહી અને આદિવાસી સમાજના સશક્તિકરણમાં વિશ્વાસ રાખે છે તેઓ માટે આ ઘટના ખૂબ દુઃખદ છે. વડાપ્રધાનના કહેવા મુજબ રાષ્ટ્રપતિ, જે પોતે આદિવાસી સમુદાયમાંથી આવે છે, તેમની લાગણીઓ દુઃખી થવી સમગ્ર દેશ માટે ચિંતાજનક બાબત છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ પોતાના સંબોધનમાં કાર્યક્રમના આયોજન અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે કાર્યક્રમ માટે પસંદ કરાયેલ સ્થળ ખૂબ નાનું હતું, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં સંથાલ સમુદાયના લોકો તેમાં ભાગ લઈ શક્યા નહોતાં. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનો હતો અને તેમાં વધુ મોટી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ હતી જેથી વધુ લોકો તેમાં જોડાઈ શકે.