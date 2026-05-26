‘મને ઈર્ષ્યા થાય છે…’, પવન કલ્યાણે CM વિજય વિશે આવું કહ્યું

અભિનેતા અને આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણે અભિનેતા અને મુખ્યમંત્રી વિજય વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા થલાપતિ વિજય તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. ઘણી સેલિબ્રિટીઓ તેમના વિશે વિવિધ રીતે વાત કરી રહી છે. તાજેતરમાં, અભિનેતા અને આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણે તેમના વિશે વાત કરતા કહ્યું કે તેમને વિજયની ઈર્ષ્યા થાય છે.
પવનની સરખામણી વિજય સાથે થઈ રહી છે
વિજયની પાર્ટી, તમિલનાડુ વેટ્રી કઝગમ (ટીવીકે) એ તેની પહેલી ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ બેઠકો જીતી લીધા બાદ પવન કલ્યાણે આ નિવેદન આપ્યું હતું. વિજય તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી, પવન કલ્યાણ અને વિજય વચ્ચે વારંવાર સરખામણી થઈ રહી છે. પવને તેમની લાંબી રાજકીય સફર વિશે પણ વાત કરી અને કહ્યું કે પાર્ટી ચલાવવા માટે લાખો લોકોની અપેક્ષાઓથી વાકેફ રહેવું જરૂરી છે.
પવન કલ્યાણનું નિવેદન
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પવને કહ્યું,”હું આજકાલ તમિલનાડુના રાજકારણને જોઉં છું, અને તેઓએ કેટલી સરળતાથી બધું કરી નાખ્યું છે. મને ઈર્ષ્યા થાય છે. તેઓ કટઆઉટ અને હોલોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને ખુશીથી જીત્યા. હું 15 વર્ષ સુધી શેરીઓમાં ફરતો રહ્યો. સારું, હું મજાક કરી રહ્યો છું.”
તેમણે આગળ કહ્યું,”આપણે માનવીય દ્રષ્ટિકોણથી વિચારવાની જરૂર છે. કંઈપણ કહેવા માટે તમારી પાસે ઘણું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. મેં 15 વર્ષ સુધી આટલી મહેનત કેમ કરી? કારણ કે પાર્ટી ચલાવવા માટે લાખો લોકોની અપેક્ષાઓ સમજવી જરૂરી છે.”
પવનની પાર્ટી નિરાશાજનક
પવન કલ્યાણે 2014 માં આંધ્રપ્રદેશના રાજકારણમાં પરિવર્તન લાવવાના વચન સાથે જનસેના પાર્ટીની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, ઘણા વર્ષો સુધી પાર્ટી પોતાના દમ પર નોંધપાત્ર ચૂંટણી સફળતા મેળવી શકી ન હતી, વારંવાર ચૂંટણીમાં નિરાશાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2019માં પવન પોતે લડેલી બંને વિધાનસભા બેઠકો હારી ગયા, જ્યારે જનસેના પાર્ટી ફક્ત એક જ જીતી શકી.
2024માં સફળતા
તેલુગુ દેશમ પાર્ટીના નેતૃત્વ હેઠળના જોડાણ સાથે જોડા્યા પછી પવન કલ્યાણનું રાજકીય ભાગ્ય બદલાઈ ગયું. 2024 ની આંધ્રપ્રદેશની ચૂંટણીમાં આ ગઠબંધને જંગી વિજય મેળવ્યો, જેનાથી પવન કલ્યાણને રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવાનો માર્ગ મોકળો થયો.