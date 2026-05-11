સાઉથના સપુરસ્ટાર્સ: ‘પરદા’થી ‘પાવર’ સુધી

તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં સિનેમામાંથી રાજકારણમાં આવવું એ નવી વાત નથી. તાજેતરમાં જ તમિલનાડુમાં લોકપ્રિય અભિનેતા થલાપતિ વિજયે રાજ્યા મુખ્યમંત્રી તરીકે કમાન સંભાળી. પરંતુ આ પહેલા પણ, એમજી રામચંદ્રન, જેમને એમજીઆર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જયલલિતા, કમલ હાસન, ચિરંજીવી અને પવન કલ્યાણે પણ રાજકીય પક્ષો બનાવ્યા છે. જ્યારે કેટલાક સુપરસ્ટાર્સ તો લાંબા ગાળા સુધી મુખ્યપ્રધાનની ખુરશી સંભાળી ચૂક્યા છે.
પીઢ તમિલ અભિનેતા વિજયે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેમણે ‘તમિઝહાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે)’ નામના પોતાના પક્ષ સાથે ચૂંટણીના મેદાનમાં ઝંપલાવ્યું ને જનતાનો પુરતો સપોર્ટ મળ્યો. 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં મોટો બદલાવ જોવા મળ્યો અને તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે થલાપતિ વિજયે શપશ લીધા.
તેમની પાર્ટી, TVKએ 234 માંથી 108 બેઠકો જીતી. ફિલ્મોથી રાજકારણ સુધીની તેમની સફર ચર્ચાનો વિષય રહી છે. જોકે, તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળનારા પહેલા અભિનેતા નથી. આ પહેલા પણ ઘણા સ્ટાર્સ મુખ્યપ્રધાન તરીકે રાજ્યની કમાન સંભાળી ચૂક્યા છે. વિજય પહેલા રાજકારણમાં ઘણાં ફિલ્મસ્ટાર્સનો દબદબો રહી ચૂક્યો છે. જાણીએ એ સુપરસ્ટાર્સ વિશે જેમની પરદા થી પાવર સુધીના યાત્રા રસપ્રદ રહી છે.
એમ.જી રામચંદ્રન
દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ દિગ્ગજ એમજી રામચંદ્રન, જેને એમ.જી.આર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, 1977માં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી બન્યા. 1980માં ચાર મહિનાના વચગાળાના કાર્યકાળ સિવાય, તેમણે 1987 માં તેમના અંતિમ કાર્યકાળ સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી. તેઓ માત્ર એક અભિનેતા જ નહીં પરંતુ એક ફિલ્મ નિર્માતા અને સફળ રાજકારણી પણ હતા. જનતામાં તેમની લોકપ્રિયતા એટલી બધી હતી કે તેમને “મક્કલ થિલાગમ”, જેનો અર્થ “લોકોનો રાજા” એવો થાય છે, તે બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું.
એન.ટી રામા રાવ
એનટી રામા રાવ દક્ષિણના શ્રેષ્ઠ અભિનેતાઓમાંના એક હતા. તેઓ રાજકારણમાં પણ ખૂબ સક્રિય હતા. તેમણે 1982માં તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (ટીડીપી) ની સ્થાપના કરી. દિવંગત અભિનેતાએ 1983 થી 1995 સુધી આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે ત્રણ કાર્યકાળ દરમિયાન સેવા આપી.
જયલલિતા
જયલલિતાની લોકપ્રિયતા આશ્ચર્યજનક રહી છે. તેમણે એક અભિનેત્રી અને રાજકારણી તરીકે લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિયતા મેળવી. લોકો તેમને ‘અમ્મા’ કહેતા. તેઓ લોકો માટે કોઈ તારણહારથી ઓછા નહોતા. તમિલનાડુના સ્વર્ગસ્થ મુખ્યમંત્રી જયલલિતાએ 1961 થી 1980 સુધી ફિલ્મોમાં પોતાની છાપ છોડીને રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 1991 માં, તેઓ તમિલનાડુના સૌથી યુવા મુખ્યમંત્રી બન્યા. જયલલિતાએ 1991 થી 2016 સુધી 14 વર્ષથી વધુ સમય સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ એઆઈએડીએમકે (IMDMK)ના નેતા હતા.
જાનકી રામચંદ્રન
એમ.જી. રામચંદ્રનના પત્ની, જાનકી રામચંદ્રન પણ રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા. તેમણે 1988માં થોડા અઠવાડિયા માટે મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી. તેઓ એક જાણીતા દક્ષિણ ભારતીય અભિનેત્રી પણ હતા. તેમણે તેમના કરિયરમાં લગભગ 25 ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો.
એમ. કરુણાનિધિ
એમ. કરુણાનિધિ ઉદ્યોગમાં એક જાણીતા પટકથા લેખક હતા. તેમણે પટકથા લેખક તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમણે લગભગ 20 વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે 1969 થી 2011 દરમિયાન પાંચ વખત તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી.
પવન કલ્યાણ
આ યાદીમાં પવન કલ્યાણ પણ એક અગ્રણી વ્યક્તિ છે. તેઓ જન સેના પાર્ટીના નેતા અને આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. તેમણે 2014 માં આ પાર્ટીની સ્થાપના કરી હતી. 2019ની ચૂંટણીમાં હાર બાદ, તેમણે 2024 માં TDP-BJP સાથે જોડાણ કરીને જોરદાર વાપસી કરી.
(અહેવાલ: નિરાલી કાલાણી)