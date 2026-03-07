“આજે ઈરાન પર સૌથી મોટો હુમલો થશે…”, ટ્રમ્પની ધમકી

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકા તરફથી ફરી એકવાર કડક સંદેશ આવ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને લઈને ખૂબ જ તીખું નિવેદન આપ્યું છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકીય પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે પરિસ્થિતિ જો આવી જ રહી તો ઈરાન સામે આજે જ મોટા પાયે સૈન્ય કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘ટ્રુથ સોશિયલ’ પર પોસ્ટ કરીને ઈરાનને સીધી ચેતવણી આપી છે. તેમણે ઈરાનને પશ્ચિમ એશિયાનું ‘હારેલું દેશ’ કહીને કહ્યું કે હવે તેની દાદાગીરીનો અંત આવી ગયો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા કરવામાં આવેલી સૈન્ય કાર્યવાહીથી ઈરાન પર ભારે દબાણ ઊભું થયું છે.
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે ઈરાન હવે તેના પાડોશી દેશો સામે નમવા મજબૂર થયું છે અને તે પોતાની ભૂતકાળની આક્રમક નીતિઓથી પાછળ હટવાનું શરૂ કરી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ઈરાન દ્વારા પાડોશી ગલ્ફ દેશો પાસે માફી માંગવી એ દર્શાવે છે કે તે યુદ્ધમાં ભારે દબાણ અનુભવી રહ્યું છે.
તેમણે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે હજારો વર્ષના ઈતિહાસમાં કદાચ આ પહેલી વખત છે જ્યારે ઈરાનને આ રીતે પડોશી દેશો સામે ઝુકવું પડ્યું છે. ટ્રમ્પના કહેવા મુજબ ઈરાન પશ્ચિમ એશિયા પર પ્રભાવ જમાવવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યું હતું, પરંતુ હવે તે સ્વપ્ન તૂટતું દેખાઈ રહ્યું છે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું કે ઘણા પાડોશી દેશો અમેરિકા તરફ આભારી ભાવ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કારણ કે તેમને લાગે છે કે અમેરિકાની કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં સંતુલન જળવાયું છે. ટ્રમ્પે વ્યંગાત્મક રીતે કહ્યું કે આવા સંદેશાઓના જવાબમાં તેમણે ‘યુ આર વેલકમ’ કહીને પ્રતિભાવ આપ્યો છે.