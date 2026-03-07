વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટનો વચ્ચે શાબ્દિક લડાઈ

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ના મહા ફાઇનલ પહેલા ક્રિકેટના મેદાન બહાર પણ રસપ્રદ માહોલ સર્જાયો છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનારા આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલા પહેલા બંને ટીમોના કેપ્ટનો વચ્ચે શબ્દોની જંગ શરૂ થઈ ગઈ છે. મેચ પહેલા બંને તરફથી આવેલા નિવેદનોને કારણે ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ઉત્સુકતા વધુ વધી ગઈ છે.
ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે ફાઇનલ પહેલા એક નિવેદન આપ્યું હતું જેમાં તેમણે કહ્યું કે તેમની ટીમ અમદાવાદમાં એકત્ર થનારા ભારતીય દર્શકોને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં લગભગ એક લાખ દર્શકો હાજર રહેવાની શક્યતા છે અને તેમને ઘણીવાર ટીમ ઇન્ડિયાનો 12મો ખેલાડી ગણવામાં આવે છે. સેન્ટનરના આ નિવેદને ભારતીય ટીમ અને ચાહકો વચ્ચે ચર્ચા જગાવી છે.
આ નિવેદન પર ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે હળવા અંદાજમાં પ્રતિક્રિયા આપી હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે મોટા મેચ પહેલા આવી પ્રકારની વાતો હવે સામાન્ય બની ગઈ છે. તેમના શબ્દોમાં, દરેક ખેલાડી લગભગ એ જ પ્રકારના નિવેદન આપે છે અને હવે કંઈક નવું બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
સૂર્યકુમાર યાદવે સ્મિત સાથે કહ્યું કે “દરેક વ્યક્તિ હવે આ જ લાઇન બોલે છે, તેમને કંઈક નવું કહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.” તેમનો આ જવાબ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને ક્રિકેટ ચાહકો વચ્ચે વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે.
ભારતીય ટીમ માટે ઘરેલુ મેદાન પર વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમવાનો અનુભવ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે આખી ટીમ આ મોટા મુકાબલા માટે ખૂબ ઉત્સાહિત છે. તેમના મુજબ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ખૂબ જ સકારાત્મક વાતાવરણ છે અને ખેલાડીઓ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરવા તૈયાર છે.
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પણ આ ફાઇનલ પહેલા ખૂબ જ મજબૂત દેખાઈ રહી છે. સેમીફાઇનલમાં તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 9 વિકેટે જીત મેળવી હતી. આ જીતથી ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે અને હવે તેઓ પોતાના ઇતિહાસનો પહેલો ટી20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
મિચેલ સેન્ટનરે ફાઇનલ પહેલા વધુ એક મહત્વપૂર્ણ વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમની ટીમ સામાન્ય રીતે મેચની પરિસ્થિતિ અથવા વિરોધી ટીમના દબાણથી વધારે પ્રભાવિત થતી નથી. તેમના અનુસાર ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતરીને માત્ર પોતાના રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
સેન્ટનરે સ્વીકાર્યું કે આ ફાઇનલમાં કદાચ ન્યૂઝીલેન્ડને ફેવરિટ તરીકે નથી જોવામાં આવતું, પરંતુ તે તેમની ટીમ માટે કોઈ સમસ્યા નથી. તેમના જણાવ્યા મુજબ જો ટીમ નાની-નાની બાબતો યોગ્ય રીતે કરે અને એકજૂટ થઈને રમે, તો ટ્રોફી જીતવાની તક જરૂર રહેશે.