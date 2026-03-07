ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે ભારતીય ટીમને આપી ચેતવણી

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 નો ફાઇનલ મુકાબલો ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે સૌથી મોટી રમતિયાળ ઘટના બની રહ્યો છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેનો આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો અમદાવાદના વિશ્વપ્રસિદ્ધ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાવાનો છે. મેચ પહેલા બંને ટીમોમાં ઉત્સાહ અને આત્મવિશ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે આપેલું નિવેદન ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે.
ફાઇનલ મેચ પહેલા મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન મિચેલ સેન્ટનરે કહ્યું કે ટ્રોફી જીતવા માટે જો થોડા દિલ તૂટે તો તેમને તેની કોઈ પરવા નથી. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તેમની ટીમનો એકમાત્ર લક્ષ્ય વર્લ્ડ કપ જીતવાનો છે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે જો ભારતના કરોડો ક્રિકેટપ્રેમીઓની આશાઓને આંચકો પહોંચે તો પણ ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની જીત માટે સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરશે.
સેન્ટનરે આ નિવેદન આપતા ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સના 2023ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલના પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તે સમયે અમદાવાદના સ્ટેડિયમમાં લાખો ભારતીય પ્રશંસકોની હાજરી વચ્ચે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને હરાવીને ટ્રોફી જીતી હતી અને સ્ટેડિયમમાં શાંતિ છવાઈ ગઈ હતી. સેન્ટનર કહે છે કે તેઓ પણ આવું જ કંઈક ફરીથી જોવા માંગે છે અને અમદાવાદના એક લાખથી વધુ દર્શકોને શાંત કરવા માંગે છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આ ફાઇનલ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં આ ટીમનો આ પાંચમો આઈસીસી ફાઇનલ છે. છતાં પણ તેઓ હજુ સુધી વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં કોઈ મોટી ટ્રોફી જીતવામાં સફળ થયા નથી. આ કારણે ટીમમાં આ વખતે વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને ખેલાડીઓ વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર દેખાઈ રહ્યા છે.
સેન્ટનરે જણાવ્યું કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સેમીફાઇનલ જીતે ટીમના આત્મવિશ્વાસને ખૂબ જ વધાર્યો છે. ટીમના ખેલાડીઓ હવે સંપૂર્ણ ઊર્જા સાથે ફાઇનલ માટે તૈયાર છે. તેમનું માનવું છે કે આ મુકાબલો ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક બનશે અને નાની-નાની ક્ષણો મેચનો નિર્ણય કરશે.
ભારતીય ટીમ વિશે વાત કરતા સેન્ટનરે સ્વીકાર્યું કે ભારત ખૂબ જ મજબૂત ટીમ છે. ખાસ કરીને તેમણે ભારતીય ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહની પ્રશંસા કરી. તેમના અનુસાર બુમરાહ એવો બોલર છે જે કોઈપણ મેચનો રુખ બદલી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતની ઊંડી બેટિંગ લાઇનઅપને રોકવા માટે ન્યૂઝીલેન્ડને પાવરપ્લેમાં વિકેટ મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી રહેશે.
સેન્ટનરે આ પણ જણાવ્યું કે તાજેતરમાં ભારત સામે રમાયેલી દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાં મળેલી 4-1ની હારથી ન્યૂઝીલેન્ડે ઘણું શીખ્યું છે. ટીમ હવે તે ભૂલો ફરીથી ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખી રહી છે. તેમની દ્રષ્ટિએ ભલે ભારત આ મેચમાં ફેવરિટ તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડને અન્ડરડોગ તરીકે રમવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી.
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પિચ સામાન્ય રીતે બેટિંગ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ મેચ હાઈ-સ્કોરિંગ બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં બોલરો અને ફિલ્ડરોની ભૂમિકા પણ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આ મુકાબલો ખૂબ જ રોમાંચક બનવાની આશા છે. એક તરફ ભારત ઘરેલુ મેદાન અને લાખો પ્રશંસકોના સમર્થન સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, તો બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની પહેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવા માટે સંપૂર્ણ શક્તિ સાથે લડશે. હવે જોવાનું રહેશે કે શું ભારત ફરીથી ચેમ્પિયન બનશે કે ન્યૂઝીલેન્ડ ઈતિહાસ રચશે.