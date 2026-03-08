વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ : દેશભરમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થનાઓ

ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે આજે રમાનાર ICC Men’s T20 World Cup 2026નું ફાઇનલ મુકાબલો દેશભરના ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે અત્યંત ઉત્સાહ અને આતુરતાનો વિષય બન્યો છે. રવિવાર, 8 માર્ચના રોજ આ ઐતિહાસિક મુકાબલો Narendra Modi Stadiumમાં યોજાવાનો છે. મેચ પહેલા દેશભરમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી રહી છે અને ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ક્રિકેટ માત્ર રમત નથી પરંતુ ભારત માટે ભાવના અને ગૌરવનો વિષય છે. તેથી ફાઇનલ પહેલા દેશના અનેક મંદિરોમાં વિશેષ પૂજા અને આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઘણા સ્થળોએ લોકો ભેગા થઈને ટીમ ઇન્ડિયાની જીત માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા જોવા મળ્યા. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર પણ અનેક તસવીરો અને વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે જેમાં લોકો ટીમ માટે શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.
મધ્યપ્રદેશના પવિત્ર શહેર Ujjainમાં આવેલા પ્રસિદ્ધ Mahakaleshwar Templeમાં પણ ખાસ પૂજા કરવામાં આવી. મંદિરમાં ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓની તસવીરો મૂકીને તેમની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી. આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયો અને અનેક ક્રિકેટપ્રેમીઓએ તેમાં ભાગ લીધો.
ફાઇનલ પહેલા બંને ટીમોના સેમિફાઇનલ પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો બંનેએ શાનદાર રમત બતાવી છે. ટૂર્નામેન્ટના પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં New Zealand national cricket teamએ South Africa national cricket teamને એકતરફી મુકાબલામાં 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલા બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 169/8 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડે માત્ર 12.5 ઓવરમાં એક વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્યાંક સરળતાથી હાંસલ કરી લીધો.
બીજો સેમિફાઇનલ મુકાબલો India national cricket team અને England national cricket team વચ્ચે રમાયો હતો, જે ખૂબ જ રોમાંચક અને હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ સાબિત થયો. Mumbaiના Wankhede Stadiumમાં રમાયેલા આ મુકાબલામાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પહેલા બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 253/7નો વિશાળ સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમે જોરદાર પ્રયાસ કર્યો પરંતુ 20 ઓવરમાં 246/7 સુધી જ પહોંચી શકી, જેના કારણે ભારતે 7 રનથી જીત મેળવી અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
હવે તમામ નજરો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પર ટકેલી છે જ્યાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ખિતાબ માટે જંગ જોવા મળશે. બંને ટીમોએ સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને ફાઇનલમાં જીત માટે બંને સમાન રીતે મજબૂત માનવામાં આવે છે.
ક્રિકેટ વિશ્લેષકોના મત મુજબ, ફાઇનલમાં દબાણ અને મેચની પરિસ્થિતિઓ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. જે ટીમ દબાણને સારી રીતે સંભાળી શકશે અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં શ્રેષ્ઠ રમત દેખાડશે તે ટીમ ચેમ્પિયન બનવાની વધુ શક્યતા ધરાવે છે.
ભારતમાં ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આ દિવસ એક ઉત્સવ જેવો બની ગયો છે. દરેક ગલી, ચોરાહા અને ઘરમાં આજે એક જ ચર્ચા છે – ટીમ ઇન્ડિયા જીતશે કે નહીં. દેશભરના કરોડો લોકો ટીવી અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આ ઐતિહાસિક મુકાબલો જોવા માટે ઉત્સુક છે અને સૌ કોઈ ટીમ ઇન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.