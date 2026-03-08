વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ : સટ્ટાબજારમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડમાં કોનું પલડું ભારે ?

આજે ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે અત્યંત મહત્વનો દિવસ છે કારણ કે India national cricket team અને New Zealand national cricket team વચ્ચે ICC Men’s T20 World Cup 2026નું ફાઇનલ મુકાબલો રમાવાનો છે. સમગ્ર દેશમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થનાઓ અને શુભેચ્છાઓનો માહોલ છે. આ સાથે જ રાજસ્થાનના જાણીતા Phalodiના સટ્ટા બજારમાં પણ આ મેચને લઈને ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે, જ્યાં કરોડો નહીં પરંતુ અબજો રૂપિયાનો દાવ લાગ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ફલોડી સટ્ટા બજાર વર્ષોથી ક્રિકેટ મેચોના અંદાજ માટે પ્રસિદ્ધ રહ્યું છે. ઘણા લોકો આ બજારના અંદાજને રસપ્રદ અને ચર્ચાસ્પદ માનતા આવ્યા છે. વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા પણ અહીંના બજારમાં બંને ટીમોની જીતની શક્યતાઓને લઈને વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સટ્ટા બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ફાઇનલ મુકાબલામાં ભારતનો પલડો થોડો ભારે માનવામાં આવી રહ્યો છે, જોકે બંને ટીમોની જીતની સંભાવનાઓ વચ્ચેનો તફાવત બહુ મોટો નથી.
માહિતી અનુસાર, આ વખતના સટ્ટામાં 100 રૂપિયાના અનુપાતમાં દાવ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. જો ભારત ચેમ્પિયન બને તો ભારત પર દાવ લગાવનારાને અંદાજે 120 થી 125 રૂપિયાનું રિટર્ન મળવાની શક્યતા બતાવવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ જો ન્યૂઝીલેન્ડ જીતે તો તેના પર દાવ લગાવનારાને 130 થી 135 રૂપિયાનું રિટર્ન મળી શકે છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે બંને ટીમોની જીતની શક્યતાઓમાં આશરે 10 ટકા જેટલો જ તફાવત છે.
સટ્ટા બજારના જાણકારોના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 55 ટકા સટોરિયાઓએ ભારત પર દાવ લગાવ્યો છે જ્યારે 45 ટકા લોકો ન્યૂઝીલેન્ડની જીતની સંભાવના વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જોકે ક્રિકેટ એક અનિશ્ચિત રમત છે અને ફાઇનલ જેવા દબાણભર્યા મુકાબલામાં કોઈ પણ ટીમ જીત મેળવી શકે છે.
માત્ર જીત-હાર પર જ નહીં પરંતુ મેચ સાથે જોડાયેલા અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ સટ્ટો લાગી રહ્યો છે. જેમ કે ટોસ કોણ જીતશે, પાવરપ્લે દરમિયાન કેટલા રન બનશે, કુલ સ્કોર કેટલો રહેશે અને કયા ખેલાડીનું પ્રદર્શન સૌથી વધુ અસરકારક રહેશે. સટ્ટા બજારમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે કે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન Suryakumar Yadav જો ટોસ જીતશે તો તેઓ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.
કેટલાક સટોરિયાઓનું માનવું છે કે જો ભારત પહેલા બેટિંગ કરે તો ટીમનો સ્કોર લગભગ 175 થી 180 રન વચ્ચે રહી શકે છે. પાવરપ્લે દરમિયાન લગભગ 50 થી 55 રન બનવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આ તમામ અંદાજો માત્ર ચર્ચા અને અનુમાન પર આધારિત છે.
ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો ફાઇનલ મુકાબલામાં સૌથી વધુ નજર ભારતીય કેપ્ટન સુર્યકુમાર યાદવ પર છે. ઘણા લોકો માને છે કે તેઓ આ મેચમાં નિર્ણાયક ઇનિંગ રમી શકે છે. ઉપરાંત Sanju Samson અને Ishan Kishan પાસેથી પણ સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. બોલિંગ વિભાગમાં Axar Patel અને Jasprit Bumrah પર સૌથી વધુ દાવ લાગ્યા હોવાનું કહેવામાં આવે છે.
જાણકારોના મત મુજબ, બંને ટીમોએ સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર રમત બતાવી છે અને ફાઇનલમાં ખૂબ જ ટક્કરનો મુકાબલો જોવા મળી શકે છે. સટ્ટા બજારનો અંદાજ ભલે ભારત તરફ થોડો ઝૂકતો દેખાય, પરંતુ ક્રિકેટમાં અંતિમ પરિણામ મેદાન પરના પ્રદર્શન પર જ આધાર રાખે છે.
એ પણ મહત્વનું છે કે ભારતમાં સટ્ટાબાજી ગેરકાયદેસર છે અને તેથી આવા દાવ સામાન્ય રીતે ગુપ્ત રીતે લગાવવામાં આવે છે. છતાં પણ મોટા ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન આવા બજારોની ચર્ચા સતત ચાલી રહે છે. મેચના દિવસે અને મેચની પ્રગતિ સાથે સટ્ટાના ભાવોમાં પણ સતત ફેરફાર થતો રહે છે.
ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું ટીમ ઇન્ડિયા ફરી એકવાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનશે કે પછી ન્યૂઝીલેન્ડ ઇતિહાસ રચશે. તેનો જવાબ હવે ફક્ત મેદાન પરની રમત જ આપશે.