T20 World Cup : ભારત ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફાઈનલનો મહામુકાબલો

ક્રિકેટ જગત માટે આજે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ બની રહી છે કારણ કે ICC Men’s T20 World Cup 2026 નો ફાઈનલ મુકાબલો ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહ્યો છે. આ મહાસંગ્રામ Narendra Modi Stadium ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે, જ્યાં લાખો દર્શકોની હાજરી અને કરોડો ટીવી દર્શકોની નજર આ મેચ પર ટકેલી છે. સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થનાર આ મુકાબલો માત્ર ટ્રોફી માટેની લડાઈ જ નથી પરંતુ બંને ટીમોના ઐતિહાસિક રેકોર્ડને લઈને પણ ખૂબ જ રસપ્રદ બની ગયો છે.

ન્યૂઝીલેન્ડની વાત કરીએ તો ટીમનો ICC ટૂર્નામેન્ટના ફાઈનલમાં પહોંચવાનો રેકોર્ડ નોંધપાત્ર રહ્યો છે. કિવી ટીમ અત્યાર સુધીમાં સાત વખત ICC ટૂર્નામેન્ટના ફાઈનલમાં પહોંચી ચૂકી છે. જોકે આમાંથી પાંચ વખત તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને માત્ર બે વખત જ તે ચેમ્પિયન બની શકી છે. આ રસપ્રદ વાત છે કે ન્યૂઝીલેન્ડે મેળવેલી બંને જીત ભારત સામે જ નોંધાવી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડની પ્રથમ મોટી જીત વર્ષ 2000માં યોજાયેલી ICC Champions Trophy ના ફાઈનલમાં મળી હતી, જ્યારે ટીમે ભારતને હરાવીને ટ્રોફી પોતાના નામે કરી હતી. બીજી મહત્વપૂર્ણ જીત 2021માં આવી હતી જ્યારે ICC World Test Championship Final માં પણ ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો હતો. આ કારણે ભારત સામે ફાઈનલ રમવાની બાબતમાં કિવી ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધુ મજબૂત માનવામાં આવે છે.

બીજી તરફ ભારતીય ટીમનો તાજેતરનો રેકોર્ડ અત્યંત મજબૂત રહ્યો છે. 2023 પછીથી ICC વ્હાઇટ-બોલ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે કુલ 30 મેચ રમ્યા છે જેમાંથી 28 મેચમાં જીત મેળવી છે. માત્ર બે મેચમાં જ ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે ભારતીય ટીમ હાલ અત્યંત ફોર્મમાં છે અને ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરી રહી છે.

જોકે આ આંકડાઓમાં એક રસપ્રદ સંયોગ પણ છે. ભારતને મળેલી બંને હાર અમદાવાદમાં જ આવી છે. એક હાર ICC Cricket World Cup 2023 દરમિયાન આવી હતી જ્યારે ફાઈનલમાં ભારત પરાજિત થયું હતું. બીજી હાર આ જ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે નોંધાઈ હતી. આ કારણે અમદાવાદનું મેદાન ભારત માટે થોડું મિશ્ર યાદો ધરાવતું બની ગયું છે.

ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 ક્રિકેટમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પણ ખૂબ રસપ્રદ છે. ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતે હજુ સુધી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે જીત મેળવી નથી. બંને ટીમો વચ્ચે થયેલા ત્રણેય મુકાબલામાં ન્યૂઝીલેન્ડે જીત મેળવી છે. આ આંકડો કિવી ટીમ માટે માનસિક લાભ તરીકે જોવામાં આવે છે.

પરંતુ જો કુલ ટી20 મેચોની વાત કરીએ તો સ્થિતિ થોડું અલગ છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 30 ટી20 મેચ રમાઈ ચૂકી છે જેમાં ભારતે 16 જીત મેળવી છે જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે 11 મેચ જીત્યા છે. ત્રણ મેચ ટાઈ રહ્યા હતા જેમાંથી બેમાં પછી ભારતે જીત મેળવી હતી જ્યારે એક મેચ Duckworth–Lewis–Stern method ના કારણે ટાઈ તરીકે નોંધાઈ હતી.

આ બધા આંકડાઓને ધ્યાનમાં રાખતા ફાઈનલ મુકાબલો વધુ રોમાંચક બની ગયો છે. ભારત પોતાના મજબૂત તાજેતરના રેકોર્ડને આગળ વધારવા માંગે છે અને ટ્રોફી ફરી જીતવાની તૈયારીમાં છે. બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડનો પ્રયાસ રહેશે કે તે ફરી એકવાર ICC ફાઈનલમાં ભારત સામે ઈતિહાસ દોહરાવે.

ક્રિકેટ ચાહકો માટે આ મેચ માત્ર રમત નથી પરંતુ ભાવનાઓ, ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ છે. બંને ટીમો પાસે શક્તિશાળી ખેલાડીઓ છે અને કોઈ પણ ક્ષણે મેચનો રુખ બદલાઈ શકે છે. હવે સૌની નજર આ વાત પર છે કે અમદાવાદના મેદાનમાં અંતે કોણ જીતનો તાજ પહેરશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR