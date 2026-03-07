‘૧૮૧ અભયમ’ને ૧૨ વર્ષ પૂર્ણ, ૧૮ લાખથી વધુ મહિલાઓએ સહાય મેળવી

ગાંધીનગર: ‘૧૮૧ અભયમ’ મહિલા હેલ્પલાઈન તેના ૧૨મા વર્ષ પૂર્ણ કરી રહી છે. આ સેવા રાજ્યભરની મહિલાઓને મહત્વપૂર્ણ સહાય અને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. ૮ માર્ચ, ૨૦૧૫ના રોજ તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી હેલ્પલાઈન ઘરેલુ હિંસા, ઉત્પીડન, સાયબર ગુનાઓ અને વૈવાહિક વિવાદોનો સામનો કરી રહેલી લાખો મહિલાઓને માર્ગદર્શન, સલાહ અને બચાવ સેવાઓ પૂરી પાડી છે. છેલ્લા ૧૨ વર્ષમાં હેલ્પલાઈને ૧૮,૧૦,૯૧૩થી વધુ મહિલાઓને સલાહ અને સહાય આપીને મદદ કરી છે.

અત્યંત જોખમી પરિસ્થિતિઓમાં, ૧,૦૯,૮૮૬ મહિલાઓને સફળતાપૂર્વક બચાવી લેવામાં આવી હતી અને સુરક્ષિત આશ્રય ગૃહોમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. જ્યારે ૨,૨૯,૬૬૦ કેસોનું કાઉન્સેલિંગ દ્વારા સ્થળ પર જ નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું હતું.

“૧૮૧ અભયમ હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે એક મજબૂત રક્ષણાત્મક કવચ બની ગઈ છે. અમારી ટીમોએ ૩,૬૦,૯૬૪ કેસોમાં ઘટનાસ્થળે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડી છે અને મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી મહિલાઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરી છે.” અધિકારીએ જણાવ્યું.

મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલો અને પ્રશિક્ષિત કાઉન્સેલરો દ્વારા સપોર્ટેડ, આ હેલ્પલાઇન ૨૪x૭ કાર્યરત છે. રાજ્યએ GPS ટ્રેકિંગથી સજ્જ ૫૯ આધુનિક રેસ્ક્યૂ વાન તૈનાત કરી છે, જે મોબાઇલ સલામતી કેન્દ્રો તરીકે કાર્ય કરે છે. દેશમાં આ એક નવીન પહેલ માનવામાં આવે છે. ટેકનોલોજીકલ સાધનોએ હેલ્પલાઇનની કાર્યક્ષમતામાં વધુ વધારો કર્યો છે.

૧૮૧ મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં “પેનિક બટન” અને “ફોન ધ્રુજારી” જેવી સુવિધાઓ શામેલ છે. જે મહિલાઓને કૉલ કર્યા વિના હેલ્પલાઇન પર તેમનું ચોક્કસ સ્થાન મોકલવાની મંજૂરી આપે છે. આ નવીનતાઓએ પ્રતિભાવ સમય સુધાર્યો છે અને કટોકટીમાં સમયસર હસ્તક્ષેપ કરવાની મંજૂરી આપી છે. આ હેલ્પલાઇન કાનૂની અધિકારો, સરકારી યોજનાઓ અને સહાયક સેવાઓ વિશે પણ માહિતી પૂરી પાડે છે. જેમાં સહાય માંગતી મહિલાઓની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં રહેતી અન્ય રાજ્યોની મહિલાઓ મફતમાં આ સેવાનો લાભ લઈ શકે છે.

