વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નના વીડિયોએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો

વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંડન્નાના ભવ્ય 2026 લગ્ન હવે એક વૈશ્વિક રેકોર્ડ બની ગયો છે. સ્ટાર કપલના લગ્નનો એક ખાસ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 8.2 મિલિયન લાઇક્સને વટાવી ગયો છે, જે ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની પ્રખ્યાત ઝુંબેશ પોસ્ટને પણ પાછળ છોડી ગયો છે. ચાહકો આ કપલની કુદરતી રસાયણશાસ્ત્ર અને પરંપરાગત વિધિઓને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. અદભુત સંગીત અને ભાવનાત્મક ક્ષણોએ આ વીડિયોને ઇન્ટરનેટ પર અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ પસંદ કરાયેલ સેલિબ્રિટી લગ્ન પોસ્ટ બનાવી દીધી છે.
વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંડન્નાના લગ્ન ફક્ત ફિલ્મ સ્ટારના ફંક્શન કરતાં વધુ બન્યા છે, પરંતુ 2026નો સૌથી મોટો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બની ગયો છે. આ લગ્નના ફોટા અને વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા પર એટલી બધી ચર્ચા જગાવી છે કે તે શહેરની ચર્ચા છે. ચાહકો આ કપલને “વિરોશ” કહી રહ્યા છે અને લગ્નની દરેક નાની ક્ષણ, પછી ભલે તે વિધિઓની ગંભીરતા હોય કે તેઓ જે મજા માણી રહ્યા છે, તે ઓનલાઈન જંગલની આગની જેમ ફેલાઈ રહી છે. વિશ્વભરના ચાહકો ખુશ છે કે તેમના મનપસંદ ઓન-સ્ક્રીન કપલ આખરે વાસ્તવિક જીવનમાં ફરી મળ્યા છે.
આશ્ચર્યજનક રીતે, આ લગ્નના એક ખાસ વીડિયોએ હવે ડિજિટલ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે વિશ્વના બે મહાન ફૂટબોલ સ્ટાર્સ, લિયોનેલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો દર્શાવતા પ્રખ્યાત ચેઝ ફોટો કેમ્પેઇન દ્વારા સ્થાપિત રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો છે. મેસ્સી અને રોનાલ્ડોની તે પ્રતિષ્ઠિત પોસ્ટને 8.1 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા છે, જ્યારે વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નના વીડિયોએ 8.2 મિલિયન લાઈક્સને વટાવી દીધા છે, જે એક નવો વૈશ્વિક રેકોર્ડ બનાવે છે. આ દર્શાવે છે કે આ કપલ માટે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં કેટલી મોટી ઉન્માદ છે.
વાયરલ વીડિયોની લોકપ્રિયતા ફક્ત રેકોર્ડ મેળવવા વિશે જ નથી, પરંતુ તેની અંદર છુપાયેલી લાગણીઓ વિશે પણ છે. ચાહકો કહે છે કે વીડિયોમાં દર્શાવવામાં આવેલી સાદગી, પ્રેમ અને પરંપરાગત વિધિઓએ તેમના હૃદયને સ્પર્શી લીધું છે. વીડિયોનું પૃષ્ઠભૂમિ સંગીત અને કપલની કુદરતી રસાયણશાસ્ત્ર એટલી પ્રિય છે કે લોકો તેને વારંવાર જોઈ રહ્યા છે. તેના અદભુત દ્રશ્યો અને ભાવનાત્મક ક્ષણો સાથે, આ લગ્ન ઇન્ટરનેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત અને પ્રિય સેલિબ્રિટી લગ્નોમાંનું એક બની ગયું છે. ભારતીય સિનેમા અને ચાહકોના પ્રેમ માટે આ ખરેખર એક મોટી સફળતા છે. રશ્મિકા અને વિજયે કેટલીક યાદગાર ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે. ચાહકો તેમને ફરીથી સાથે જોવા માટે ઉત્સુક છે.