ભારતીય રેલ્વેએ IND vs NZ ફાઇનલ જોવા માટે એક ખાસ ટ્રેન શરૂ કરી

T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ઉત્સાહ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે, જ્યાં રવિવાર, 8 માર્ચ, 2026 ના રોજ, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા માટે ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયાએ કઠિન સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને મોટા માર્જિનથી હરાવીને ટાઇટલ મુકાબલામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું. આ ઐતિહાસિક મેચ માટે ટોસ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે, જેમાં પહેલો બોલ સાંજે 7:00 વાગ્યે ફેંકવામાં આવશે. ભારતીય ચાહકો માટે આ એક મોટો અવસર છે, કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજી વખત ઘરની ધરતી પર T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરશે, અને લાખો દર્શકો તેને જોવા માટે અમદાવાદમાં એકઠા થાય તેવી અપેક્ષા છે.
ચાહકોના ભારે ઉત્સાહ, અમદાવાદની ફ્લાઇટ ટિકિટના આસમાને પહોંચતા ભાવ અને ટિકિટની અપ્રાપ્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રેલ્વેએ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે એક ખાસ ટ્રેન ઓફર કરી છે. ઉત્તર રેલ્વેએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ દ્વારા સમાચાર શેર કર્યા છે કે આ ખાસ ટ્રેન આજે, 7 માર્ચ, 2026 ના રોજ રાત્રે 11:45 વાગ્યે નવી દિલ્હીથી સાબરમતી માટે રવાના થશે. મુસાફરોની સુવિધા માટે, આ ટ્રેનમાં કુલ 19 કોચ હશે, જેમાં આરામદાયક 2જી એસી અને 3જી એસી સીટો હશે.
ઉત્તર રેલવેએ તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું, “ભારતીય રેલવે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે એક ખાસ ભેટ આપે છે! ફ્લાઇટ ટિકિટના વધેલા ભાવ અને ઉપલબ્ધતાની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલવેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે આજે, 7 માર્ચ, 2026 ના રોજ રાત્રે 11:45 વાગ્યે નવી દિલ્હીથી સાબરમતી માટે એક ખાસ ટ્રેનની જાહેરાત કરી છે. 3જી એસી અને 2જી એસી કોચવાળી આ 19 કોચવાળી ટ્રેન માટે તમારી ટિકિટ બુક કરો.” આ ટ્રેન નવી દિલ્હીથી દિલ્હી કેન્ટ, ગુરુગ્રામ, જયપુર અને પછી સાબરમતી થઈને મુસાફરી કરશે. તે રાત્રે 11:45 વાગ્યે ઉપડશે અને આવતીકાલે બપોરે 2:30 વાગ્યે પહોંચશે. મુસાફરો ભારતીય રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ટિકિટ બુક કરાવી શકે છે.
આ ખાસ ટ્રેનની વિગતો:
ટ્રેન નંબર: 04063
રૂટ: આ ટ્રેન નવી દિલ્હીથી સાબરમતી (અમદાવાદ) માટે દોડશે.
સમય: આ ટ્રેન આજે, 7 માર્ચ, 2026 ના રોજ રાત્રે 11:45 વાગ્યે નવી દિલ્હીથી ઉપડશે.
ટ્રેન ક્લાસ: આ ટ્રેનમાં કુલ 19 કોચ હશે, જેમાં ૩જી એસી અને ૨જી એસી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હશે.
સ્ટેડિયમમાં મુસાફરી કરી શકતા નથી તેવા ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર મેચ લાઈવ જોઈ શકે છે, અને મોબાઈલ યુઝર્સ માટે જિયો હોટસ્ટાર એપ અને વેબસાઇટ પર લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ઉપલબ્ધ થશે.