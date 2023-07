રાજસ્થાન ચૂંટણી 2023: અશોક ગેહલોત અને સચિન પાયલટની હાજરીમાં કોંગ્રેસની મોટી બેઠક

આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસે ગુરુવાર એક બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી, મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત, કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટ, કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ અને પાર્ટીના રાજ્ય પ્રભારી સુખજિંદર રંધાવા સહિત અનેક નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. પાયલોટે મીટિંગ દરમિયાન કહ્યું કે અમારા બધાનું એક જ જૂથ છે, તે છે રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે જૂથ. ટોચના નેતાઓએ ગેહલોત સરકારના વખાણ કર્યા, પરંતુ દલિત અત્યાચારના મામલામાં કડક પગલાં લેવા પણ કહ્યું. પ્રદેશ કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓએ કહ્યું કે હાઈકમાન્ડ જે પણ નિર્ણય લેશે તે સ્વીકારવામાં આવશે.



રાહુલ ગાંધીએ શું કર્યો દાવો?

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ બેઠક બાદ ફેસબુક પોસ્ટમાં કહ્યું કે તેમણે ખડગેના નેતૃત્વમાં રાજસ્થાન કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે બેઠક કરી. તેમણે દાવો કર્યો કે રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ ફરી એકવાર સરકાર બનાવશે અને લોકોના સારા ભવિષ્ય માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

બેઠકમાં શું લેવાયો નિર્ણય?

મીટિંગ બાદ કેસી વેણુગોપાલે જણાવ્યું કે, સીએમ અને પીસીસી ચીફ સહિત રાજસ્થાન કોંગ્રેસના 29 નેતાઓ બેઠકમાં સામેલ થયા હતા. તમામ નેતાઓએ સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું કે કોંગ્રેસ રાજસ્થાન ચૂંટણી જીતી શકે છે. જો રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં એકતા હોય. આજે તમામ નેતાઓએ એક થઈને ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય લીધો છે.તેમણે કહ્યું કે ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની જીતવાની ક્ષમતાના આધારે કરવામાં આવશે. સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.



તેમણે કહ્યું કે પાર્ટીએ નક્કી કર્યું છે કે દરેકે અનુશાસનનું પાલન કરવું પડશે. આ અંતર્ગત પાર્ટીની અંદર કોઈપણ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. પક્ષના આંતરિક રાજકારણ વિશે પક્ષની બહાર બોલવાની કોઈને સ્વતંત્રતા નથી. જો કોઈ આવું કરશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે આ વાત એવા સમયે કરી છે જ્યારે ભૂતકાળમાં ગેહલોત અને પાયલટ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.

મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ શું કહ્યું?

ખડગેએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સમાવેશી વિકાસ અને જન કલ્યાણની યોજનાઓ રાજસ્થાનમાં ઘરે-ઘરે લઈ જઈ છે. રાજસ્થાનનો દરેક વર્ગ – ખેડૂતો, મજૂરો, યુવાનો, મહિલાઓ અને સમાજનો દરેક વર્ગ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યો છે. અમે દરેકની આકાંક્ષાઓનું ધ્યાન રાખીશું. રાજસ્થાનનું વર્તમાન અને ભવિષ્ય બંને કોંગ્રેસના હાથમાં સલામત છે. આ વખતે ઈતિહાસ બદલાશે.

We are confident that we will win in Rajasthan.

We will select the candidates on winnability basis. In the first week of September, we will decide the Congress candidates for the Rajasthan election.

