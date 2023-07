OMG 2 : અક્ષય કુમાર પછી અભિનેત્રીનો ફર્સ્ટ લૂક સામે આવ્યો

અક્ષય કુમારની ફિલ્મ OMG 2ની ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય ભગવાન શિવના રોલમાં જોવા મળશે. અક્ષયનો લુક સામે આવ્યા બાદ ફિલ્મને લઈને લોકોની આતુરતા ઘણી વધી ગઈ હતી. અક્ષય અને પંકજ ત્રિપાઠી બાદ હવે આ ફિલ્મમાંથી યામી ગૌતમનો લુક સામે આવ્યો છે. આ ફિલ્મમાં યામી ગૌતમ વકીલની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 11 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. યામી ગૌતમના લુકની વાત કરીએ તો તે વકીલના લુકમાં જોવા મળી રહી છે. તેણે કાળો કોટ અને સફેદ શર્ટ પહેરેલ છે. યામીના ચહેરા પર તીવ્ર હાવભાવ છે. તેના પાત્રનું નામ કામિની મહેશ્વરી છે. ફિલ્મમાંથી પોતાનો લુક શેર કરતા યામીએ લખ્યું- કામિની મહેશ્વરીને મળો. OMG 2 11 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

અક્ષયે આ લુક શેર કર્યો હતો

અક્ષય કુમારે પણ યામી ગૌતમનો લુક શેર કર્યો છે. તેણે લખ્યું- સત્ય એ છે જે સાબિત કરી શકાય. ખરી લડાઈ શરૂ થવાની છે. ટૂંક સમયમાં ટીઝર રિલીઝ થશે.

सच वही हैं जो साबित किया जा सके.

The battle for truth is about to begin.#OMG2 in theatres on August 11.

Teaser drops soon. pic.twitter.com/HB5RV3lrry

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 6, 2023