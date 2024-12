PM મોદી આજે સંસદમાં ફિલ્મ ‘સાબરમતી રિપોર્ટ’ નીહાળશે

નવી દિલ્હી: હાલમાં સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. સોમવારે સંસદ સત્રનો પાંચમો દિવસ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્પીકર ઓમ બિરલા આજે સાંજે 4 વાગ્યે સંસદના બાલ યોગી ઓડિટોરિયમમાં ફિલ્મ ‘સાબરમતી રિપોર્ટ’ જોશે. વિક્રાંત મેસીની ફિલ્મ ધ ‘સાબરમતી રિપોર્ટ’ 15મી નવેમ્બરે રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ ગોધરાકાંડ અને ત્યારબાદ ગુજરાતનાં રમખાણો પર આધારિત છે. આ તરફ લોકસભામાં સવારે 11 વાગે કાર્યવાહી શરૂ થતાં જ વિપક્ષે હોબાળો શરૂ કરી દીધો હતો. વિપક્ષના નેતાઓએ ‘વી વોન્ટ જસ્ટિસ’ના નારા લગાવ્યા હતા. હોબાળા બાદ બંને ગૃહની કાર્યવાહી મંગળવાર સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. રાજ્યસભામાં લગભગ 15 મિનિટ સુધી કાર્યવાહી ચાલી હતી. વિપક્ષના નેતાઓએ ત્યાં પણ હોબાળો મચાવ્યો હતો. જે બાદ અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડે ગૃહને બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દીધું હતું. ફિલ્મ ‘ધ સાબરમતી રિપોર્ટ’ જોવા માટે વડાપ્રધાન મોદી બપોરે 3 વાગ્યે બાલ યોગી ઓડિટોરિયમ પહોંચશે. ફિલ્મનું સ્ક્રિનિંગ સાંજે 4 વાગ્યે શરૂ થશે. ફિલ્મ સાંજે 6.15 કલાકે પૂરી થશે. જો કે, બાદમાં વડાપ્રધાન મોદી ફિલ્મના કલાકારોને મળશે અને સાંજે 6.25 વાગ્યે ડિનર માટે જશે. આ પછી તેઓ સાંજે 7 વાગ્યે રવાના થશે.

Well said. It is good that this truth is coming out, and that too in a way common people can see it.

A fake narrative can persist only for a limited period of time. Eventually, the facts will always come out! https://t.co/8XXo5hQe2y

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2024