નેશનલ એવોર્ડ વિનર અને કોમેડી કિંગ સલીમ કુમારનું 56 વર્ષની ઉંમરે નિધન

દક્ષિણ ભારતીય સિનેમા અને ખાસ કરીને મલયાલમ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી એક અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પોતાની અદભુત કોમેડી ટાઈમિંગ અને ગંભીર અભિનયના જોરે કરોડો દર્શકોના દિલ જીતનાર પીઢ અભિનેતા સલીમ કુમારનું શનિવારે નિધન થયું છે. તેઓ માત્ર 56 વર્ષના હતા. સલીમ કુમારના અકાળ અવસાનથી સમગ્ર સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને તેમના ચાહકોમાં શોકની કાલીમા છવાઈ ગઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અભિનેતા છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ગંભીર સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. શનિવારે અચાનક તેમની તબિયત વધુ લથડતા તેમને તાત્કાલિક કોચ્ચિની એક પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં આઈસીયુ (ICU) માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને વેટિલેટર સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હોવા છતાં ડોક્ટરો તેમનો જીવ બચાવી શક્યા ન હતા. પિતાના વારસાને આગળ ધપાવતા તેમનો પુત્ર ચંદુ સલીમ કુમાર પણ હાલ મલયાલમ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક સક્રિય અભિનેતા તરીકે કામ કરી રહ્યો છે.