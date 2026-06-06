અંડર-18 હોકી એશિયા કપમાં ભારત બન્યું ચેમ્પિયન

ભારતીય હોકીના સુવર્ણ યુગ તરફ આગળ વધી રહેલા દેશના યુવા ખેલાડીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ફરી એકવાર ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. જાપાનમાં રમાયેલા અંડર-18 હોકી એશિયા કપ ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમે યજમાન જાપાન સામે એકતરફી અને પ્રચંડ વિજય મેળવીને એશિયા કપના પ્રખ્યાત ખિતાબ પર કબજો મેળવી લીધો છે. જાપાનના કાકામીગાહારા (Kakamigahara) સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મહા-ફાઇનલમાં ભારતે જાપાનને હોકીના મેદાન પર સ્તબ્ધ કરી દીધું હતું અને આખી મેચમાં પોતાની પકડ મજબૂત રાખીને ફાઇનલ મેચ 4-1 થી જીતી લીધી હતી. આ મેગા જીત બાદ ભારતીય ખેમામાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ છે અને ખેલાડીઓ પર ઇનામોનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.
આશિષ તાનીની સુપર હેટ્રિક અને ભારતનું આક્રમણ
જાપાન સામેની આ હાઈ-વોલ્ટેજ ફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમે શરૂઆતની પ્રથમ મિનિટથી જ યજમાન ટીમ પર માનસિક અને ટેકનિકલ દબાણ બનાવી રાખ્યું હતું. રમતની શરૂઆત થતાં જ ભારતીય ફોરવર્ડ લાઇન આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી હતી. પહેલા ક્વાર્ટરની બીજી જ મિનિટે ભારતના સ્ટાર ખેલાડી આશિષ તાનીએ ફિલ્ડ ગોલ દાગીને ભારતને 1-0 ની પ્રારંભિક લીડ અપાવી દીધી હતી. આ પ્રારંભિક ગોલ બાદ આશિષ તાની અટક્યો ન હતો. તેણે જાપાનના ડિફેન્સને વેરવિખેર કરતા મેચની 28મી મિનિટે અને ત્યારબાદ 34મી મિનિટે વધુ બે શાનદાર ગોલ દાગ્યા હતા. આ સાથે જ આશિષે ફાઇનલ મેચમાં પોતાની અદભુત હેટ્રિક પૂરી કરીને જાપાનની ટીમને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધી હતી. આશિષ ઉપરાંત ભારતીય ટીમના કેપ્ટન કેતન કુશવાહાએ પણ શાનદાર રમત બતાવી હતી. કેપ્ટન કેતને મેચની 30મી મિનિટે શાનદાર ગોલ કરીને સ્કોરબોર્ડ પર ભારતની સ્થિતિ અત્યંત મજબૂત કરી દીધી હતી. સામે પક્ષે જાપાનની ટીમ ભારતના અભેદ્ય ડિફેન્સ સામે માત્ર 1 જ ગોલ કરવામાં સફળ રહી હતી, જેના કારણે આખી મેચમાં ભારતનો દબદબો સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો હતો.
ચેમ્પિયન ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ પર પૈસાનો વરસાદ
ભારતીય જુનિયર ટીમે વિદેશી ધરતી પર ઇતિહાસ રચીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ, દેશમાં હોકીની સર્વોચ્ચ સંસ્થા હોકી ઇન્ડિયા (Hockey India) એ વિજેતા ટીમના ખેલાડીઓ માટે તિજોરી ખોલી દીધી છે. હોકી ઇન્ડિયાએ સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. એશિયા કપ જીતનારી ભારતીય અંડર-18 હોકી ટીમના પ્રત્યેક ખેલાડીને 3-3 લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે. ટીમની આ ઐતિહાસિક સફરમાં પડદા પાછળ રહીને મહેનત કરનારા સપોર્ટ સ્ટાફના દરેક સભ્યને પણ પ્રોત્સાહન સ્વરૂપે 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પાઠવ્યા હાર્દિક અભિનંદન
ભારતીય ટીમની આ શાનદાર અને ગૌરવપૂર્ણ જીત બાદ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર યુવા ખેલાડીઓની પીઠ થાબડી હતી. પીએમ મોદીએ પોતાના અભિનંદન સંદેશામાં લખ્યું કે, “આપણા યુવા હોકી ખેલાડીઓની અસાધારણ અને શાનદાર ઉપલબ્ધિ! 2026 ના અંડર-18 એશિયા કપમાં વિજય મેળવવા બદલ ભારતીય અંડર-18 હોકી ટીમને મારા તરફથી હાર્દિક અભિનંદન. આખી ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ટીમે અદ્ભુત કૌશલ્ય અને અદભુત ટીમ વર્કનું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેનું પરિણામ ફાઇનલમાં મળેલી આ યાદગાર જીત તરીકે આપણી સામે આવ્યું છે. આ જીત એ વાતની સાબિતી છે કે દેશના યુવાનોમાં હોકીની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે. ભવિષ્યના તમામ પ્રયાસો અને મેચો માટે આખી ટીમને મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.”