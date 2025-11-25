રામ મંદિર પર ચડાવાશે ‘ધર્મ ધ્વજા’, PM મોદી અને સાધુ-સંતો રહેશે હાજર

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં ધ્વજવંદન સમારોહ માટે અયોધ્યાની મુલાકાત લેવાના છે.પ્રધાનમંત્રી સવારે લગભગ 9.30 વાગ્યાની આસપાસ પહોંચવાના છે અને સ્થાનિક લોકો કહે છે કે આ ક્ષણ સદીઓ જૂના સ્વપ્નની પરિપૂર્ણતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
રામ મંદિર માટે ખાસ રચાયેલ ધ્વજ, જેની લંબાઈ 22 ફૂટ અને પહોળાઈ 11 ફૂટ છે, તે મંદિરના બાંધકામ પૂર્ણ થવાના સંકેત તરીકે રહેશે. અમદાવાદના પેરાશૂટ નિષ્ણાત દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, ધ્વજનું વજન બે થી ત્રણ કિલોગ્રામની વચ્ચે છે અને તેને 161 ફૂટ ઊંચા મંદિરના શિખર અને 42 ફૂટ ઊંચા ધ્વજવંદનને અનુરૂપ બનાવવામાં આવ્યો છે.
ધ્વજમાં સૂર્યનું પ્રતીક હશે, જે ભગવાન રામના સૂર્યવંશી વંશ અને દૈવી ઊર્જાનું પ્રતીક છે. ધ્વજવંદન સમારોહમાં હાજરી આપનારા મહેમાનોને મંદિર પરિસરમાં મોબાઇલ ફોન લઈ જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્રના મહામંત્રી ચંપત રાયે અગાઉ માહિતી આપી હતી કે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર ઉપર ધ્વજ ફરકાવવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવત, ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગે હાજર રહેશે.
તેમણે વધુમાં માહિતી આપી હતી કે પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશના હજારો સંતોને આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, અને લગભગ 7,000 લોકો ‘ધ્વજ’ ફરકાવવાના સમારોહમાં હાજરી આપશે.
ટ્રસ્ટના ખાસ આમંત્રિત ગોપાલ રાવે સમજાવ્યું હતું કે મંગળવારે ધ્વજ ફરકાવવાના સમારોહ માટે છેલ્લા ચાર દિવસથી યજ્ઞ મંડપમાં ‘હવન’ (અગ્નિ વિધિ) ચાલી રહી છે. લગભગ 100 પુજારીઓ વિધિ કરી રહ્યા છે, જ્યારે 30 લોકો વિવિધ સ્થળોએ વિવિધ વિધિઓમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.રહેવાસીઓ 25 નવેમ્બરને વિશ્વભરના સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ માટે ગર્વના દિવસ તરીકે વર્ણવે છે. ઘણા લોકો માને છે કે રામ મંદિરનું નિર્માણ માત્ર એક ધાર્મિક સીમાચિહ્નરૂપ જ નહીં પરંતુ ભારતની સાંસ્કૃતિક ઓળખ માટે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પણ છે.
સ્થાનિક રહેવાસી જ્ઞાનપ્રકાશ દુબેએ IANS સાથે વાત કરતા કહ્યું કે વૈશ્વિક સ્તરે સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ માટે આ ઘટના “એક મુખ્ય ક્ષણ” છે, અને ઉમેર્યું, “જ્યાં સુધી રામ મંદિર રહેશે ત્યાં સુધી વડા પ્રધાન મોદીનું નામ તેની સાથે અમર રહેશે. અયોધ્યામાં વિકાસ અસાધારણ છે.”