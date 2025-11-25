અમિતાભ બચ્ચનની ધર્મેન્દ્રની હ્રદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ

મુંબઈ: બોલીવુડના દિગ્ગજ દિગ્ગજ અમિતાભ બચ્ચન તેમના ‘શોલે’ ના સહ-અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખી છે. 89 વર્ષની વયે ધર્મેન્દ્રના અવસાન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કરતા, અમિતાભે સોશિયલ મીડિયા પર ‘ચુપકે ચુપકે’ ના તેમના સહ-અભિનેતા માટે હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ લખી.
T 5575 –
… another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..
Dharam ji .. 🙏 🙏🙏
.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its…
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025
તેમના સત્તાવાર એક્સ (અગાઉ ટ્વિટર તરીકે ઓળખાતા) હેન્ડલ પર, બિગ બીએ લખ્યું, “… બીજો એક બહાદુર દિગ્ગજ આપણને છોડીને ચાલ્યો ગયો છે.. અખાડો છોડીને ગયો છે.. એક અસહ્ય અવાજ સાથે મૌન છોડીને ગયો છે.. ધરમજી .. .. મહાનતાનું પ્રતિક, જે ફક્ત તેમની પ્રખ્યાત શારીરિક હાજરી માટે જ નહીં, પરંતુ તેમના હૃદયની વિશાળતા અને તેની સૌથી પ્રિય સાદગી માટે પણ હંમેશા જોડાયેલા છે..(sic).”
“તેઓ પોતાની સાથે પંજાબના ગામડાની માટી લાવ્યા, જ્યાંથી તેઓ આવ્યા હતા અને તેમના સ્વભાવ પ્રત્યે વફાદાર રહ્યા.. તેમની ભવ્ય કારકિર્દી દરમિયાન તેઓ માટી વગરના રહ્યા, એક એવા ભાઈચારામાં જ્યાં દર દાયકામાં પરિવર્તન આવતું હતું.. … ભાઈચારામાં પરિવર્તન આવ્યું.. તેમનામાં નહીં.. તેમનું સ્મિત, તેમનું આકર્ષણ અને તેમની હૂંફ, તેમની આસપાસના બધા લોકો સુધી વિસ્તરેલી રહી.. એક શૂન્યાવકાશ જે હંમેશા શૂન્યાવકાશ રહેશે.. .. પ્રાર્થનાઓ,” અમિતાભે શેર કર્યું.
અમિતાભ, શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન અને આમિર ખાન જેવા બોલિવૂડના અન્ય મોટા નામો સાથે, વિલે પાર્લેના પવન હંસ સ્મશાનગૃહમાં ધર્મેન્દ્રના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર હતા.
ધર્મેન્દ્રને તાજેતરમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ બાદ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જરૂરી સારવાર મેળવ્યા પછી, તેમને 12 નવેમ્બરના રોજ રજા આપવામાં આવી હતી અને ઘરે જ તેમની રિકવરી ચાલુ રહી હતી. જો કે, આ દિગ્ગજ અભિનેતાએ 24 નવેમ્બરના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા.
અજાણ્યા લોકો માટે, અમિતાભ અને ધર્મેન્દ્રએ “શોલે” (1975), “ચુપકે ચુપકે” (1975), “રામ બલરામ” (1980), “નસીબ” (1981), “ધ બર્નિંગ ટ્રેન” (1980), અને “હમ કૌન હૈ?” (1983) જેવી ઘણી યાદગાર હિટ ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું છે.