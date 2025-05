પાકિસ્તાનીઓને પેટ ભરવાનાં સાંસાં, પણ યુદ્ધ માટે ઉત્સુક: વર્લ્ડ બેન્ક

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનની આર્થિક હાલત ખસ્તા આખી દુનિયાને ખબર છે. પાકિસ્તાની સરકાર પોતાના દેશમાં ખર્ચ ચલાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડાર (IMF) અને દુનિયાના અનેક દેશોમાંથી ભીખ માગી રહી છે. બીજી બાજુ, સરકાર પાસે પોતાના દેશના નાગરિકોને ભણાવવા કે ખવડાવવા માટે પૈસા નથી, પણ તે ભારત સાથે યુદ્ધ કરવા માટે ઉત્સુક છે.

ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેન્શન વચ્ચે હવે વર્લ્ડ બેંકનો એક અહેવાલ સામે આવ્યો છે, જેમાં પાકિસ્તાનની આર્થિક હકીકતને પર્દાફાશ કરવામાં આવી છે. વર્લ્ડ બેંકના અહેવાલ અનુસાર પાકિસ્તાનમાં ગરીબી વધારવામાં જનરલ સેલ્સ ટેક્સ (GST)નો સૌથી મોટો હિસ્સો છે, જ્યારે દેશના સૌથી ગરીબ પરિવારો માટે ચલાવાતા માસિક કેશ ટ્રાન્સફર કાર્યક્રમની અસમાનતા ઓછી કરવામાં સૌથી વધુ અસરકારક સાબિત થયો છે.

‘The Effects of Taxes and Transfers on Inequality and Poverty in Pakistan’ શીર્ષક ધરાવતા વર્લ્ડ બેંકના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાં GST પેમેન્ટ પ્રી-ટેક્સ ખર્ચના સાત ટકા કરતાં વધુ છે. આ જ કારણ છે કે દેશના ગરીબ અને નબળા વર્ગની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે.

પાકિસ્તાનનો GST દેશમાં ગરીબી વધારવાનું મુખ્ય કારણ

પાકિસ્તાની અખબાર ડોન દ્વારા રવિવારે (25 મે, 2025એ) પ્રકાશિત અહેવાલ મુજબ જ્યારે કોઇ વ્યક્તિગત ફિસ્કલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના માર્જિનલ યોગદાન કે તેનો ગરીબી અને અસમાનતા પર થતો અસરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે આ બધા ફિસ્કલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને એકસાથે સમાવીને જોવામાં આવે છે, ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે કે GST ગરીબી વધારવામાં સૌથી મોટું યોગદાન આપે છે. આ ઉપરાંત અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશમાં અસમાનતા વધારવાનો બીજું મોટું કારણ પ્રી-પ્રાઈમરી અને પ્રાઈમરી એજ્યુકેશન પર થતા ઓછા ખર્ચ છે.