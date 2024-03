તામિલનાડુના મંત્રીની PM મોદીને મારી નાખવાની ધમકી

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુના મંત્રી ટી.એમ. અનબરસનનો એક વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં તેઓ પીએમ મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપી રહ્યા છે. આ વિડિયોમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે મેં અત્યાર સુધી એટલા માટે શાંતિ રાખી છે કારણ કે, હું એક મંત્રી છું. જો હું મંત્રી ન હોત તો PM મોદીના ટુકડા કરી નાખત.

તેમનું આ નિવેદન ગયા અઠવાડિયાનું છે. અનબરસન વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટના એક વકીલે સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાવ્યો છે. ટી.એમ. અનબરસન તમિલનાડુમાં એમકે સ્ટાલિનની આગેવાની હેઠળની DMK-કોંગ્રેસ ગઠબંધન સરકારમાં ગ્રામીણ ઉદ્યોગ મંત્રી છે.

After Udhayanidhi Stalin called for annihilation of Sanatan Dharma, DMK Minister TM Anbarasan, Minister for Rural Industries, including Cottage Industries, Small Industries of Tamil Nadu, in a public speech says, “If I were not a minister, I will tear you (referring to Prime… pic.twitter.com/JSc5rWDBom

— Amit Malviya (मोदी का परिवार) (@amitmalviya) March 13, 2024