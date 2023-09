G20 ડિનરમાં મમતા, નીતીશકુમાર સામેલઃ INDIA એલાયન્સમાં તિરાડ?

નવી દિલ્હીઃ G20ના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનો ભોજન સમારંભ શનિવારે થઈ ચૂક્યો છે, પણ આને લઈને રાજકીય ચર્ચા અટકવાનું નામ નથી લેતી. આ ભોજન સમારંભમાં બિહારના મુખ્ય પ્રધાન નીતીશકુમારની હાજરીથી અનેક નેતાઓનાં ભવાં તણાયાં હતાં. પશ્ચિમ બંગાળમાં આ ભોજન સમારંભને લઈ રાજકારણ થઈ રહ્યું છે.

વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધન INDIAના બે સહયોગી પક્ષો એકમેક પર હુમલો કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીએ આ ડિનરમાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજીની હાજરી પર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ત્યારે TMCએ એના પર પલટવાર કર્યો છે. ઝારખંડના CM હેમંત સૌરેન પણ આ ડિનરમાં સામેલ થયા હતા. જોકે બધાની નજર નીતીશકુમાર પર હતી. નીતીશકુમાર ડિનર માટે ખાસ પટનાથી દિલ્હી આવ્યા હતા. તેમણે કેટલાક દિવસો પહેલાં એક દેશ એક ચૂંટણીનું પણ સમર્થન કર્યું હતું. નીતીશકુમારે NDAની વિરુદ્ધ વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધનનો પાયો નાખ્યો હતો. તેમણે પટનામાં વિપક્ષી ગઠબંધનની પહેલી બેઠક બોલાવી હતી.

President Droupadi Murmu hosted the G20 Gala Dinner in Bharat Mandapam, with special invitees including former PMs and chief ministers

