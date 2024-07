દિલ્હીમાં રસ્તાથી રેલવે ટ્રેક સુધી પાણી જ પાણી…

નવી દિલ્હીઃ દેશનું પાટનગર દિલ્હી શુક્રવારે ફરી એક વાર તળાવોનું શહેર બની ગયું છે.સવારે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે શહેરમાં વિવિધ રસ્તાઓ પણ પાણી ભરાયાં છે., જેને પગલે રસ્તાઓમાં ટ્રાફિક જામ થયા છે. કેટલીય જગ્યાએ નૌકા ચલાવવાની સ્થિતિ બની ગઈ છે. રેલવે ટ્રેક પણ પણ પાણી ભરાવાથી પાટાઓ પાણીમાં ડૂબ્યા છે. રસ્તાથી રેલવે ટ્રેક સુધી બધું જ પાણી…પાણી છે.

દિલ્હીમાં શુક્રવારે થયેલા વરસાદની સૌથી વધુ અસર દક્ષિણી ભાગમાં જોવા મળી છે. સાઉથ દિલ્હીના વિસ્તારોમાં સૌથી વધુ જળભરાવો થયો છે. નાળાઓના ઓવરફ્લોને કારણે રસ્તા પર ત્રણથી ચાર ફૂટ પાણી ભરાયાં છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં જળભરાવો થયાં છે.દિલ્હીમાં ભારે વરસાદને પગલે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં છે. પાણી ભરાવાને કારણે વાહનોના ચક્કાજામ થયા છે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે પણ એડવાઇઝરી જારી કરી છે, જેમાં લોકોને દિલ્હીના કેટલાય વિસ્તારોમાં રસ્તા પર વાહન કાઢવાથી બચવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

#Delhi: #ChandniChowk faces waterlogging after rain. Kamla Nagar market experiences flood-like situations, with almost all shops submerged. pic.twitter.com/XZeEv2EFRd

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 26, 2024