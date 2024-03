લોકસભા ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન આવતી કાલે

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓનો ચૂંટણી કાર્યક્રમની ઘોષણા શનિવારે થશે, એમ ચૂંટણી પંચે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એની માહિતી આપી હતી. ચૂંટણી પંચ બપોરે ત્રણ કલાકે ચૂંટણીના કાર્યક્રમને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજશે, જેમાં તારીખોનું એલાન કરવામાં આવશે. લોકસભાની ચૂંટણીની સાથે-સાથે સિક્કિમ, ઓડિશા, અરણાચલ પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશની વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન થશે.

લોકસભા ચૂંટણી 2024નું શેડ્યૂલ આવતીકાલે એટલે કે શનિવાર (16 માર્ચ, 2024) આવશે. ચૂંટણી પંચ (EC) દ્વારા બપોરે 3 વાગ્યે આની જાહેરાત કરવામાં આવશે. આ સમય દરમિયાન, EC અધિકારીઓ વતી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ થશે, જેમાં એ જણાવવામાં આવશે કે લોકસભા ચૂંટણી 2024 અને કેટલાંક રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી ક્યારે અને કેટલા તબક્કામાં યોજાશે.હાલની લોકસભાનો કાર્યકાળ 16 જૂને ખતમ થશે અને નવી લોકસભાની રચના એ પહેલાં થશે. ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત પછી તરત જ ચૂંટણી આચારસંહિતા અમલમાં આવશે અને તેને કારણે સરકાર કોઈ નવી નીતિ કે નિર્ણય જાહેર કરી શકશે નહીં.

Press Conference by Election Commission to announce schedule for #GeneralElections2024 & some State Assemblies will be held at 3 pm tomorrow ie Saturday, 16th March. It will livestreamed on social media platforms of the ECI pic.twitter.com/1vlWZsLRzt

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 15, 2024