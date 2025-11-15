ભારતીયોને લાગી રહ્યો છે સરેરાશ 34,500 રૂપિયાનો ચૂનો, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ દેશમાં લગભગ 90 ટકાની વસતિ નકલી અને AI દ્વારા તૈયાર કરાયેલ સેલિબ્રિટી જાહેરાતોના સંપર્કમાં આવે છે. સામાન્ય બની ગયેલા આવા કૌભાંડોમાં લોકોને સરેરાશ 34,500 રૂપિયાની ખોટ સહન કરવી પડી રહી છે. ગ્રાહકોને ઓનલાઈન ઠગાઈથી બચાવવા માટે તૈયાર કરેલા અહેવાલમાં આ ખુલાસો થયો છે.
મોસ્ટ ડેન્જરસ સેલિબ્રિટી: ડીપફેક ડિસેપ્શન લિસ્ટ
સૌથી ખતરનાક સેલિબ્રિટી: ડીપફેકથી છેતરપિંડી’ શીર્ષકની સૂચિમાં આ બાબત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે સાયબર ઠગ લોકોના જાળમાં ફસાવવા માટે કેવી રીતે જાણીતી હસ્તીઓના નામનો ઉપયોગ કરે છે.
સાયબર ઠગોએ આ વર્ષે બોલીવુડ અભિનેતા શાહરૂખ ખાનના નામનો સૌથી વધુ ઉપયોગ કર્યો છે. ત્યાર બાદ આલિયા ભટ્ટ અને ટેસ્લાના એલોન મસ્કને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નકલી જાહેરાતોના પ્રચાર, મફત વસ્તુઓના લાલચ, છેતરપિંડી, ફેક લિંક્સ અથવા ખોટી વસ્તુઓ ડાઉનલોડ કરાવવા માટે બનાવેલી સાઇટ્સ તરફ લોકોને ખેંચવા માટે AI આધારિત ડીપફેકમાં આ હસ્તીઓનાં નામોનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થયો હતો.
મૈકફીમાં એન્જિનિયરિંગના સિનિયર ડિરેક્ટર પ્રતિમ મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે ડીપફેકે સાયબર ક્રિમિનલ્સનો આખો ખેલ બદલી નાખ્યો છે. હવે તેમને સિસ્ટમ હેક કરવાની જરૂર નથી. તેઓ સીધા લોકોના મનમાં ઘૂસી રહ્યા છે અને વિશ્વાસનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
ફિક્કી અને EYના અહેવાલ મુજબ ગયા વર્ષે ભારતમાં લોકોએ કુલ 1.1 લાખ કરોડ કલાક સ્માર્ટફોનમાં કન્ટેન્ટ જોવામાં વિતાવ્યા. મેકએફી મુજબ આ પૈકી 95% લોકોએ વોટ્સએપ, 94 ટકાએ યુટ્યુબ, તથા 84 ટકાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાનો સમય વિતાવ્યો.
મેકએફી અનુસાર આજના સમયમાં ઓનલાઇન ઠગાઈનો સૌથી મોટો ભોગ યુવાઓ બની રહ્યા છે.
35–44 વર્ષની વયના 62 ટકા લોકોએ
25–34 વર્ષની ઉમરના 60 ટકા લોકોએ
સ્વીકાર્યું કે તેમણે નકલી સેલિબ્રિટી જાહેરાતો પર ક્લિક કર્યું હતું. જ્યારે 18–24 વર્ષની વયના 53 ટકા યુવાનો એવીં ચપેટમાં આવ્યા.