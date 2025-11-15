અભિનેતા રાજકુમારના ઘરે બંધાયું પારણું, પત્રલેખાએ દીકરીને જન્મ આપ્યો

બૉલિવૂડ અભિનેતા રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખા મમ્મી-પપ્પા બન્યા છે. કપલે સોશિયલ મીડિયા પર આ ખુશખબરી આપી છે, વરુણ ધવન, અલી ફઝલ અને નેહા ધૂપિયા સહિત અનેક સેલિબ્રિટીઓએ કપલને અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છે.
રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખા પણ હવે બૉલિવૂડ પેરેન્ટ ક્લબમાં જોડાઈ ગયા છે. આ કપલે શનિવાર, 15 નવેમ્બરના રોજ આ ખુશખબરી આપી છે. એખ પોસ્ટ દ્વારા રાજકુમાર અને પત્રલેખાએ પોસ્ટ શેર કરી અને તેમના ચાહકો સાથે માતા-પિતા બનવાના સારા સમાચાર શેર કર્યા, જેના પછી કપલને અઢળક અભિનંદન સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખાએ તેમની ચોથી લગ્ન વર્ષગાંઠ પર તેમના પહેલા બાળકનું આ દુનિયામાં સ્વાગત કર્યું છે, જેના કારણે તેમની ખુશી બમણી થઈ ગઈ છે. અભિનેત્રીએ તેની ચોથી લગ્ન વર્ષગાંઠ પર એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો છે.
પત્રલેખા અને રાજકુમાર રાવની પોસ્ટ
રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખાએ એક સંયુક્ત પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું કે અમે ખુશ છીએ કે ભગવાને અમને એક સુંદર પુત્રીનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. પોસ્ટ શેર કરતી વખતે કપલે કેપ્શનમાં લખ્યું, “અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ. ભગવાને અમને એક બાળકીનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. અમારી ચોથી લગ્ન વર્ષગાંઠ પર, ભગવાને અમને સૌથી મોટો આશીર્વાદ આપ્યો છે.”
રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખા 15 નવેમ્બર, 2021 ના રોજ લગ્નના બંધનમાં બંધાયા. આ કપલે આજે લગ્નના ચાર વર્ષની ઉજવણી કરી, અને તેમની પુત્રીના જન્મથી તેમનો આનંદ બમણો થઈ ગયો. તેમની લગ્ન વર્ષગાંઠ તેમજ તેમની પુત્રીના જન્મની ઉજવણી પર કપલના સેલિબ્રિટી મિત્રો અને ચાહકો તેમના અભિનંદનનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે. નેહા ધૂપિયા, વરુણ ધવન અને અલી ફઝલથી લઈને ઘણા સ્ટાર્સે રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખાને માતાપિતા બનવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
જુલાઈમાં ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર શેર કર્યા
રાજકુમાર રાવ અને પત્રલેખાએ આ વર્ષે જુલાઈમાં તેમની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર શેર કર્યા. તેણીની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર શેર કર્યા પછી પત્રલેખાએ ખુલાસો કર્યો કે તેણી ગર્ભવતી થઈ ત્યારથી રાજકુમાર રાવે તેણીની વધુ કાળજી લીધી છે. આ સમય દરમિયાન પત્રલેખાએ એમ પણ કહ્યું કે જ્યારે તેણીએ તેની માતા સાથે તેણીની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર શેર કર્યા, ત્યારે તેણી ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ કારણ કે તેણીએ અભિનેત્રી પર આશા છોડી દીધી હતી.