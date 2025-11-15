કાશ્મીરના નૌગામમાં બ્લાસ્ટ , 12 લોકોના મોતની ઘટના પર આવું બોલી પોલીસ

દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ શુક્રવારે મોડી રાત્રે કાશ્મીરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્ફોટ થયો. આ વિસ્ફોટમાં 12 લોકો માર્યા ગયા અને 32 લોકો ઘાયલ થયા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલા વિસ્ફોટને ડીજીપી નલિન પ્રભાતે અકસ્માત ગણાવ્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ કોઈ આતંકવાદી હુમલો નહોતો, પરંતુ ફરીદાબાદથી લાવવામાં આવેલા વિસ્ફોટકોના નમૂના લેવા દરમિયાન બનેલી એક કમનસીબ ઘટના હતી.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડીજીપી નલિન પ્રભાતે નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલા વિસ્ફોટને અકસ્માત ગણાવ્યો છે. તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલો વિસ્ફોટ કોઈ આતંકવાદી કાવતરું કે હુમલો નહોતો, પરંતુ માત્ર એક અકસ્માત હતો.જે FSL ટીમ નમૂના લઈ રહી હતી ત્યારે બન્યું. તેમણે કહ્યું કે ફરીદાબાદમાંથી જપ્ત કરાયેલા વિસ્ફોટકોના નમૂના લેવાની પ્રક્રિયા બે દિવસથી ચાલી રહી હતી, અને આ ઘટના રાત્રે લગભગ 11:20 વાગ્યે બની હતી.
ડીજીપી નલિન પ્રભાતે કહ્યું,”આ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત છે. વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.” ગૃહ મંત્રાલયે પણ આ ઘટનાની માહિતી આપતું એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે અને વિસ્ફોટને માત્ર એક અકસ્માત ગણાવ્યો છે. ડીજીપીએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ ઘટનામાં કોઈ આતંકવાદી કાવતરું કે બાહ્ય હસ્તક્ષેપનો કોઈ આધાર નથી. આ અકસ્માતમાં 12 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે 32 લોકો ઘાયલ થયા હતા. કાટમાળ દૂર કરવાનું કામ હાલમાં ચાલી રહ્યું છે, તેથી મૃતકો અને ઘાયલોની સંખ્યા વધી શકે છે.
આ ઘટનામાં કુલ 12 લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં 1 SIA અધિકારી, 3 FSL સભ્યો, 2 ક્રાઈમ વિંગના કર્મચારીઓ, 2 મહેસૂલ અધિકારીઓ અને ટીમ સાથે રહેલા એક દરજીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, 27 પોલીસકર્મીઓ, બે મહેસૂલ અધિકારીઓ અને ત્રણ નાગરિકો ઘાયલ થયા હતા. બધા ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
ડીજીપી નલિન પ્રભાતે જણાવ્યું હતું કે ફરીદાબાદમાંથી જપ્ત કરાયેલા વિસ્ફોટક પદાર્થો અને રસાયણોનો મોટો જથ્થો તપાસ માટે નૌગામ પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યો હતો. સંવેદનશીલ સ્વભાવને કારણે, કામ સાવધાનીપૂર્વક કરવામાં આવી રહ્યું હતું, પરંતુ ગઈકાલે રાત્રે એક આકસ્મિક વિસ્ફોટ થયો. ડીજીપીના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માતમાં 12 લોકોના મોત થયા છે અને 32 લોકો ઘાયલ થયા છે. વિસ્ફોટમાં નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ સંપૂર્ણપણે એક અકસ્માત છે અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારની અટકળો સંપૂર્ણપણે બિનજરૂરી છે.
આ વિસ્ફોટથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. દક્ષિણ શ્રીનગરમાં થયેલા વિસ્ફોટનો અવાજ ઘણા કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. થોડી જ વારમાં પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ભારે જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી. માહિતી મળતાં જ એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને ઘાયલોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા.સાવચેતીના ભાગ રૂપે જિલ્લા હોસ્પિટલ સહિત તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.