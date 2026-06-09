રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને ક્રોસ-વોટિંગનો ડર

ઇન્દોરઃ મધ્ય પ્રદેશમાં રાજ્યસભાની ત્રણ બેઠકો માટે 18 જૂને થનારા મતદાનમાં ક્રોસ-વોટિંગ ટાળવા અને પોતાના ધારાસભ્યોને એકજૂટ રાખવા કોંગ્રેસે તેમને કર્ણાટક મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. નોંધનીય છે કે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે. મધ્ય પ્રદેશ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા ઉમંગ સિંધારે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીના તમામ ધારાસભ્યોને કોઈ કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યમાં લઈ જવામાં આવશે, કારણ કે ભાજપ (BJP) તેમના ધારાસભ્યોને ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહી હોવાનો આરોપ છે.
બધા ધારાસભ્યો બેંગલુરુ જઈ રહ્યા છે
સૌંસરના ધારાસભ્ય વિજય રેવાનાથ ચૌરેએ પણ જણાવ્યું હતું કે તમામ ધારાસભ્યો ભોપાલથી બેંગલુરુ જઈ રહ્યા છે. તેમણે પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપ ધારાસભ્યોની ખરીદ-વેચાણ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તેથી પાર્ટીના ટોચના નેતાઓએ તમામ ધારાસભ્યોને એકસાથે કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યમાં રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
ત્રણ બેઠકો માટે ચૂંટણી
મધ્ય પ્રદેશમાં ખાલી થયેલી ત્રણ રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. તેમાંની બે બેઠકો પર ભાજપની જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. જ્યારે સંખ્યાબળને આધારે ત્રીજી બેઠક પર કોંગ્રેસનું પલ્લું ભારે છે. તેમ છતાં સત્તારૂઢ ભાજપે ત્રીજી બેઠક પર પણ ઉમેદવાર ઉતારીને મુકાબલો રસપ્રદ બનાવી દીધો છે.
ભાજપ ત્રીજી બેઠક કેવી રીતે જીતી શકે?
ભાજપે પોતાની બે મુખ્ય બેઠકો માટે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ તરુણ ચૂઘ અને રાજ્ય એકમના સચિવ રજનીશ અગ્રવાલને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. જ્યારે ત્રીજી બેઠક માટે મધ્ય પ્રદેશ માછીમાર કલ્યાણ બોર્ડના અધ્યક્ષ મહેશ કેવટને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોંગ્રેસે પૂર્વ સાંસદ મીનાક્ષી નટરાજનને ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે, જેમનો સીધો મુકાબલો મહેશ કેવટ સાથે થવાનો છે.
આંકડાઓનું ગણિત
હાલમાં મધ્ય પ્રદેશની 230 સભ્યોની વિધાનસભામાં 229 સભ્યો છે. તેમાં ભાજપના 164, કોંગ્રેસના 64 અને ભારત આદિવાસી પાર્ટીના 1 ધારાસભ્ય છે.
જીત માટે 58 મત જરૂરી
રાજ્યસભાની ત્રણેય બેઠકો માટે દરેક ઉમેદવારને જીતવા માટે 58 મત જરૂરી છે. આ પ્રમાણે બે બેઠકો જીતવા માટે ભાજપને 116 મતોની જરૂર પડશે. ભાજપ પાસે કુલ 164 મત હોવાથી 116 મત આપ્યા બાદ તેની પાસે 48 મત બચશે. ત્રીજી બેઠક જીતવા માટે તેને કુલ 58 મત જોઈએ, એટલે કે 10 વધારાના મતોની જરૂર પડશે.