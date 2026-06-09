રોહિત શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા પરથી સસ્પેન્સ ખતમ

અફઘાનિસ્તાન સામે આગામી 13 જૂનથી શરૂ થનારી વનડે સિરીઝ (ODI Series) પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે રાહતના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ટીમના વરિષ્ઠ ઓપનર રોહિત શર્મા (Rohit Sharma) અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા (Hardik Pandya) ને લઈને ચાલી રહેલું સસ્પેન્સ હવે સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. બેંગલુરુમાં આવેલા સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ના મેડિકલ સ્ટાફ અને ફિઝિયોએ આ બંને દિગ્ગજ ખેલાડીઓને સંપૂર્ણપણે ફિટ જાહેર કરીને સિરીઝ રમવા માટે ગ્રીન સિગ્નલ આપી દીધું છે.
હાર્દિક પંડ્યાએ ફેંકી પૂરી ૧૦ ઓવર, ફિટનેસ પેરામીટર્સ પાસ
સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા આઈપીએલ 2026 (IPL 2026) માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની સફર સમેટાયા બાદ રજાઓ ગાળવા માટે વિદેશ ગયા હતા. ત્યાંથી પરત ફર્યા બાદ તેઓ 2 જૂનના રોજ બેંગલુરુ સ્થિત CoE ખાતે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ઘણા દિવસો સુધી હાઈ-ઇન્ટેન્સિટી મેચ સિમ્યુલેશન સેશનમાં ભાગ લીધો હતો. આ સેશન દરમિયાન હાર્દિકે મેચની જેમ જ નેટ્સમાં પૂરેપૂરી 10 ઓવર બોલિંગ કરી હતી અને આ દરમિયાન તેમને કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક સમસ્યા કે દુખાવો થયો નહોતો. BCCI ના એક સત્તાવાર સૂત્રએ જણાવ્યું કે, સ્ટ્રેન્થ એન્ડ કન્ડિશનિંગ કોચ દ્વારા હાર્દિકની ફિટનેસ સાથે જોડાયેલા તમામ કડક માપદંડોને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે અને તેઓ હવે ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે.
હેમસ્ટ્રિંગની ઈજામાંથી ઉભર્યા રોહિત શર્મા: મળ્યું RTP
બીજી તરફ, પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા પણ હાર્દિક પંડ્યા બાદ ફિટનેસ ટેસ્ટ આપવા માટે બેંગલુરુ પહોંચ્યા હતા. આઈપીએલ 2026 દરમિયાન રોહિત શર્માને હેમસ્ટ્રિંગ (પગના સ્નાયુ) ની ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેઓ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી કેટલીક મેચો રમી શક્યા નહોતા અને મોટાભાગની મેચોમાં તેઓ માત્ર ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર (Impact Player) તરીકે જ મેદાન પર ઉતર્યા હતા. જો કે, વિસ્તૃત મેડિકલ તપાસ અને રિહેબિલિટેશન બાદ રોહિત શર્માને પણ ડૉક્ટરો દ્વારા RTP એટલે કે ‘રિટર્ન ટુ પ્લે’ (ફરીથી મેદાન પર ઉતરવાની મંજૂરી) નું સર્ટિફિકેટ આપી દેવાયું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, રોહિત અને હાર્દિક મુલ્લાંપુરમાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે નહીં જોડાય, પરંતુ તેઓ સીધા હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાલા ખાતે પહોંચશે, જ્યાં 13 જૂને સિરીઝની પ્રથમ વનડે મેચ રમાવાની છે.
વિરાટ કોહલી આઉટ, ટૅલેન્ટેડ યશસ્વી જયસ્વાલની સરપ્રાઈઝ એન્ટ્રી
આ ખુશીના સમાચાર વચ્ચે ભારતીય ટીમને એક મોટો આંચકો પણ લાગ્યો છે. રન-મશીન વિરાટ કોહલી (Virat Kohli) અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે સિરીઝમાંથી ઈજાના કારણે બહાર થઈ ગયા છે. વિરાટ કોહલીને આઈપીએલ 2026 ની હાઈ-વોલ્ટેજ ફાઇનલ મેચ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ગંભીર ઈજા થઈ હતી. આ ફાઇનલ મુકાબલામાં તેમણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) માટે શાનદાર બેટિંગ કરતા અણનમ 75 રનની ઇનિંગ રમી હતી. મેડિકલ ટીમની ગણતરી મુજબ વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન સિરીઝ સુધી ફિટ થઈ શકે તેમ ન હોવાથી, ભારતીય પસંદગીકારોએ તેમના સ્થાને યુવા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ (Yashasvi Jaiswal) ને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. આશા છે કે કોહલી આગામી ઇંગ્લેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ વનડે સિરીઝ પહેલા સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ જશે.
બેટિંગ ઓર્ડરનું નવું ગણિત: કયા નંબરે રમશે જયસ્વાલ?
યશસ્વી જયસ્વાલની ટીમમાં એન્ટ્રી થતાં જ હવે ભારતીય ક્રિકેટ વર્તુળોમાં સૌથી મોટો સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે આ યુવા ખેલાડીને પ્લેઈંગ ઈલેવનના બેટિંગ ઓર્ડરમાં કયા સ્થાને મોકો મળશે. જયસ્વાલ ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં એક નેચરલ (સ્વાભાવિક) ઓપનર બેટ્સમેન છે. જો કે, ભારતીય વનડે ટીમમાં રોહિત શર્માની સાથે ઓપનિંગ જોડીદાર તરીકે ઇશાન કિશન (Ishan Kishan) પહેલાથી જ સ્થાપિત છે. આવી સ્થિતિમાં કિંગ કોહલીની ગેરહાજરીમાં કેપ્ટન અને કોચ યશસ્વી જયસ્વાલને નંબર 3 ના અત્યંત મહત્વના સ્થાન પર બેટિંગ માટે અજમાવી શકે છે.