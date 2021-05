‘તૌકતે’ વાવાઝોડું: પાંચ રાજ્યોમાં રેસ્ક્યુ ટીમ તહેનાત

નવી દિલ્હીઃ હવામાન વિભાગે (IMD) શનિવારે કહ્યું છે કે ચક્રવાતી વાવાઝોડું પૂર્વ-મધ્ય અને દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્રની ઉપર બનેલું છે અને ગુજરાત અને દીવના તટવિસ્તારોમાં એક યલો અલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. IMDએ કહ્યું હતું કે ‘તૌકતે’ છ કલાકમાં એક ભીષણ ચક્રવાતી તોફાનમાં તબદિલ થશે. તોફાનને લીધે કેરળ સહિત પાંચ રાજ્યોમાં રેડ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત તામિલનાડુમાં કોડેયાર નદીઓ ઉફાન પર હતી. IMDએ જણાવ્યું હતું કે 18 મેએ સવારે આ તોફાન ગુજરાતના તટ વિસ્તારથી ટકરાશે. આ વાવાઝોડા માટે પાંચ રાજ્યોમાં રેસ્ક્યુ ટીમ તહેનાત કરવામાં આવી છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે આગામી ચક્રવાત ‘તૌકતે’ની તૈયારીઓની સમીક્ષા માટે ટોચના સરકારી અધિકારીઓ અને નેશનલ ડિઝેસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અને નેશનલ ડિઝેસ્ટર રિલીફ ફોર્સના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક કરશે.

A depression has formed over Lakshadweep area. To intensify further into a cyclone during next 24 hours and move towards Gujarat coast. For more information kindly visit www. https://t.co/w8q0AaMm0I or https://t.co/KLRdEFp9rJ pic.twitter.com/LHxf0WoQLy

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 14, 2021