ટીમ ઇન્ડિયાનો કમાલઃ 30 વર્ષોમાં સૌપ્રથમ વાર થયું આવું…

રાજકોટઃ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની વચ્ચે પાંચ મેચોની સિરીઝની ત્રીજી મેચ રાજકોટના સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચના ત્રીજા દિવસની રમતને અંતે 51 ઓવરમાં ભારતે બીજી ઇનિંગ્સમાં બે વિકેટે 196 રન બનાવ્યા હતા. આ પહેલાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 319 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે ભારત 322 રન સાથે મજબૂત સ્થિતિમાં છે.

ઇંગ્લેન્ડે સવારે બે વિકેટ 207 રનથી રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. બેટર બેન ડકેટે ગઈ કાલે ફટકારેલી સદી બાદ કુલ 153 રન બનાવ્યા હતા. ત્યાર બાદ આખી ટીમમાંથી ખાસ કોઈ ક્રીઝ પર ટકી નહોતું શક્યું અને બાકીની ટીમ આશરે 110 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. બેન સ્ટોક્સ (41) અને ફોક્સ (13) રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે બાકીના ખેલાડીઓ દ્વિઅંકી રનને પણ પાર નહોતા કરી શક્યા. ભારત વતી સિરાજે ચાર વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે યાદવ અને જાડેજાને બે-બે વિકેટ મળી હતી.

