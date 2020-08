મુસળધાર વરસાદ સાથે તેજ પવનઃ નાગરિકોને મુંબઈ પોલીસની ચેતવણી

મુંબઈઃ શહેરના તળ વિસ્તારો તથા ઉપનગરોમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મુસળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને કલાકના 70 કિ.મી.ની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો હોવાને કારણે શહેરના વિવિધ ભાગોમાં પાણી ભરાવાથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આને કારણે નાગરિકોએ માત્ર અત્યંત જરૂરી હોય તો જ પોતાના ઘરની બહાર નીકળવું, અન્યથા ઘરમાં જ રહેવું એવી ચેતવણી મુંબઈ પોલીસે નાગરિકોને આપી છે અને અપીલ કરી છે.

વરસાદનું જોર વધ્યું છે અને સાથોસાથ પવન પણ તેજ ગતિએ ફૂંકાઈ રહ્યો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોએ પોતાનો જાન જોખમમાં નાખવો નહીં.

We request Mumbaikars to stay indoors and not venture out unless it’s extremely essential. Practice all necessary precautions and do not venture out near the shore or water logged areas. Please #Dial100 in any emergency. Take care & stay safe Mumbai #MumbaiRains

