પંજાબમાં પરાળી સળગાવવાના કેસોમાં બે ગણાથી વધુનો વધારો

ચંડીગઢ: પંજાબમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં પરાળી સળગાવવાના કેસોમાં બે ગણાથી વધુ વધારો નોંધાયો છે. છેલ્લા સાત દિવસમાં જ પંજાબમાં પરાળી સળગાવાના 580 કેસ સામે આવ્યા છે. સોમવારે એક જ દિવસે પરાળી સળગાવાના સૌથી વધુ 147 કેસ નોંધાયા હતા. જોકે ગઈ કાલે મંગળવારે આ આંકડો માત્ર 43 રહ્યો. પરંતુ તેમ છતાં ગયા એક અઠવાડિયામાં પરાળીને આગ લગાડવાના કુલ કેસોમાં બે ગણાથી પણ વધુ વધારો થયો છે.
પંજાબમાં પરાળી સળગાવાના કુલ 933 કેસ
પંજાબમાં 15 સપ્ટેમ્બરથી 20 ઓક્ટોબર સુધીના 35 દિવસમાં આ સીઝનમાં પંજાબમાં પરાળી સળગાવાના માત્ર 353 કેસ નોંધાયા હતા, પરંતુ 21 ઓક્ટોબર બાદના એક અઠવાડિયામાં જ 580 નવા કેસ નોંધાયા છે. હવે સુધી પંજાબમાં પરાળી સળગાવવાના કુલ 933 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જોકે 2024ની સરખામણીએ આ વખતે આશરે 57 ટકા ઓછા કેસ નોંધાયા છે.
ખેડૂતો સામે 302 FIR
પંજાબમાં અત્યાર સુધી પરાળી સળગાવાના કેસોમાં ખેડૂતો સામે 302 FIR નોંધવામાં આવી છે, જ્યારે 337 ખેડૂતોની જમીનના રેકોર્ડ પર રેડ એન્ટ્રી કરવામાં આવી છે, જેને કારણે હવે તેમને ભવિષ્યમાં જમીન ખરીદવા–વેચવામાં અને બેંકમાંથી લોન લેવા મુશ્કેલી પડશે. આ ઉપરાંત 386 કેસોમાં ખેડૂતો પર કુલ 19.80 લાખ રૂપિયાનું દંડ પણ ફટકારાયો છે.
પંજાબને બદનામ કરી રહી છે ભાજપ: CM માન
મુખ્ય મંત્રી ભગવંત માને મંગળવારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે દિલ્હીના વાયુ પ્રદૂષણ માટે ભાજપ પંજાબને જવાબદાર ઠેરવી રહ્યો છે. એ સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્યના ખેડૂતોને બદનામ કરવા આ મુદ્દાને રાજકીય રંગ આપવામાં આવ્યો છે. માને કેબિનેટની બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીના ધુમ્મસ માટે પંજાબને જવાબદાર ઠેરવવું યોગ્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે જો પરાળીનો ધુમાડો પંજાબમાંથી દિલ્હી પહોંચતો હોય તો પવન ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ ચાલવો જોઈએ, જે હાલમાં થઈ નથી રહ્યું.