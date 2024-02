ખેડૂતો સાથેની વાતચીતમાં અનેક મુદ્દાઓ પર સહમતિ

દિલ્હી સુધી કૂચ કરવા પર મક્કમ રહેલા ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે ઘણી માંગણીઓ પર સહમતિ હોવાનું જણાય છે. જોકે, MSPની ગેરંટી મુદ્દે મામલો અટવાયેલો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હાઈ પાવર કમિટી બનાવવાની વાત ચાલી રહી છે. ખેડૂત આ માટે તૈયાર નથી. જો કે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કિચડીગઢમાં ખેડૂત નેતાઓના પ્રતિનિધિઓ અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલી બેઠકમાં સરકાર અને ખેડૂતો ઘણા મુદ્દાઓ પર એકબીજા સાથે સહમત થયા છે.

STORY | Union ministers hold talks with farmers, tractor-trolleys from Punjab move towards Delhi

પંજાબના ખેડૂતો દિલ્હી તરફ કૂચ કરવા પર અડગ છે, આ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, સરહદો પર બેરિકેડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હરિયાણા સરકારે પણ શંભુ સરહદને સીલ કરી દીધી છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સંપૂર્ણ બળ તૈનાત કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારે અર્ધલશ્કરી દળોની કંપનીઓ પણ હરિયાણા મોકલી છે. જો કે તે પહેલા પણ કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો સાથે સમાધાન કરવા માંગે છે. એટલા માટે ચંદીગઢમાં છેલ્લા ત્રણ કલાકથી કેન્દ્રીય મંત્રી અને ખેડૂતો સાથે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, જેમાંથી કેટલાક મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ સધાઈ રહી છે.

VIDEO | Visuals of security arrangements at Tikri Border in Delhi ahead of the protest march called by farmer unions on February 13. pic.twitter.com/BiWTQHIJ0o

