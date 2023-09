‘ISKCON કસાઈઓને ગાય વેચે છે’, મેનકા ગાંધીએ લગાવ્યો મોટો આરોપ

બીજેપી સાંસદ મેનકા ગાંધીએ ઈન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ક્રિષ્ના કોન્શિયસનેસ (ઈસ્કોન) પર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ઈસ્કોનને દેશની સૌથી મોટી છેતરપિંડી કરનાર સંગઠન ગણાવ્યું છે. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે ઈસ્કોન તેના ગૌશાળામાંથી ગાયો કસાઈઓને વેચે છે. જોકે, ઈસ્કોને પણ આ આરોપોનો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે આરોપોને પાયાવિહોણા અને ખોટા ગણાવ્યા. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન અને પ્રાણી અધિકાર કાર્યકર્તા મેનકા ગાંધી પ્રાણી કલ્યાણના મુદ્દાઓ વિશે સોશિયલ મીડિયા પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. વીડિયોમાં મેનકાને એવું કહેતા સાંભળી શકાય છે કે ઈસ્કોન હાલમાં ભારતમાં સૌથી મોટી છેતરપિંડી કરનાર છે. તેઓએ ગાય આશ્રયસ્થાનોની સ્થાપના કરી, જે ચલાવવા માટે તેઓ સરકાર તરફથી અસંખ્ય લાભ મેળવે છે. તેમને મોટી જમીનો મળે છે.

“The biggest cheaters in India today are ISKON, they sell cows to butchers and shout ‘Hare Krishna’ on streets”- Senior BJP member Maneka Gandhi. pic.twitter.com/yD1hQes3v5

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) September 26, 2023