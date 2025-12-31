વર્ષ 2025માં રોકાણકારોની સંપત્તિ રૂ. 30.20 લાખ કરોડ વધી

અમદાવાદઃ વિદેશી રોકાણકારોની સતત વેચવાલી, ટેરિફને લઈને અનિશ્ચિતતા, ઊંચું વેલ્યુએશન અને રૂપિયાની નબળાઈ જેવા અનેક પડકારો હોવા છતાં આ વર્ષે BSE સેન્સેક્સમાં 8 ટકા કરતાં વધુનો વધારો નોંધાયો હતો. તેને પરિણામે દલાલ સ્ટ્રીટના રોકાણકારોની સંપત્તિમાં લગભગ રૂ. 30.20 લાખ કરોડનો વધારો થયો હતો. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ તમામ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે મજબૂત ઘરેલુ રોકાણકારોનું સમર્થન અને મજબૂત આર્થિક પરિસ્થિતિ—ખાસ કરીને જીડીપી વૃદ્ધિ દરમાં તેજીને કારણે શેરબજારે સારો દેખાવ કર્યો હતો.

ઇનક્રેડ વેલ્થના CEO નીતિન રાવે કહ્યું હતું કે વિદેશી રોકાણકારોની વેચવાલી એક મોટો પડકાર રહી, છતાં બજારની મજબૂતી સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી હતી. 2025માં ભારતીય બજાર માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળોમાં મજબૂત ઘરેલું રોકાણકારોનું સમર્થન રહ્યું હતું.

BSEનો 30 શેરો ધરાવતો સેન્સેક્સ 29 ડિસેમ્બર સુધીમાં 6556.53 અંક એટલે કે 8.39 ટકા વધ્યો. પહેલી ડિસેમ્બરે તેણે 86,159.02નો ઉચ્ચતમ સ્તર હાંસલ કર્યો. આ વર્ષે અત્યાર સુધી BSEમાં સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડીકરણ (MCap) રૂ. 30,20,376.68 કરોડ વધીને રૂ. 4,72,15,483.12 કરોડ (લગભગ 5250 અબજ અમેરિકી ડોલર) થયું હતું. BSEની કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં પ્રથમ વખત રૂ. 400 લાખ કરોડનો આંકડો પાર કર્યો હતો.

2025માં સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં 8–10 ટકાનો વધારો

ઘણા વર્ષો સુધી ડબલ ડિજિટ મજબૂત રિટર્ન બાદ, આ વર્ષે બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સમાં સરખામણીમાં મર્યાદિત વૃદ્ધિ જોવા મળી. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આશરે 8–10 ટકા વધારો નોંધાયો હતો. વૈશ્વિક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ, વિદેશી મૂડીની નિકાસ અને વેલ્યુએશનમાં સુધારાની વચ્ચે આ પ્રદર્શન નોંધપાત્ર રહ્યું હતું.

FIIsએ રેકોર્ડ રૂ. 1.6 લાખ કરોડ કાઢ્યા

વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવ, ટેરિફ સંબંધિત અનિશ્ચિતતા અને અમેરિકાની કેન્દ્રીય બેંકની વ્યાજદરો અંગે બદલાતી અપેક્ષાઓએ પણ બજાર પર અસર કરી. 2025માં વિદેશી રોકાણકારોએ શેરબજારમાંથી રેકોર્ડ રૂ. 1.6 લાખ કરોડ (લગભગ 18 અબજ અમેરિકી ડોલર) પરત ખેંચ્યા હતા.

