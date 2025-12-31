રશિયાએ પુતિનના નિવાસસ્થાન પર હુમલાના પુરાવા આપ્યા

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેઓ રશિયા અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિઓ સાથે નિયમિત વાતચીત કરી રહ્યા છે. તેમણે તાજેતરમાં યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તે પહેલાં, તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. દરમિયાન, રશિયાએ દાવો કર્યો હતો કે યુક્રેને 28-29 ડિસેમ્બરની રાત્રે પુતિનના એક નિવાસસ્થાન (વાલ્ડાઈ, નોવગોરોડ પ્રદેશમાં સ્થિત) પર 91 લાંબા અંતરના ડ્રોનથી હુમલો કર્યો હતો. રશિયન વિદેશ પ્રધાન સેરગેઈ લવરોવે તેને “આતંકવાદ” ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે બધા ડ્રોનને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

બાદમાં 31 ડિસેમ્બરના રોજ, રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે તોડી પાડવામાં આવેલા ડ્રોનનો એક વિડિઓ બહાર પાડ્યો હતો, જેમાં બરફીલા જંગલમાં ક્ષતિગ્રસ્ત ડ્રોન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડ્રોનના કથિત ઉડાન માર્ગનો નકશો પણ હતો. મંત્રાલયે દાવો કર્યો હતો કે હુમલો સુનિયોજિત હતો અને અડધાથી વધુ ડ્રોન લક્ષ્યથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર નાશ પામ્યા હતા. જો કે, યુક્રેને આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ તેમને સંપૂર્ણ બનાવટી અને રશિયન જૂઠાણું ગણાવ્યું જેનો હેતુ શાંતિ વાટાઘાટોને પાટા પરથી ઉતારવાનો અને યુક્રેન પર વધુ હુમલાઓ માટે બહાનું બનાવવાનો હતો. યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાને કહ્યું કે રશિયા કોઈ નક્કર પુરાવા આપી રહ્યું નથી. ISIS અને સ્થાનિક અહેવાલો સહિત અનેક સ્વતંત્ર સ્ત્રોતોને કોઈ સમર્થન મળ્યું નથી, ન તો વિસ્ફોટોનો અવાજ, ન તો સોશિયલ મીડિયા પર વિડિઓઝ, ન તો સ્થાનિક રહેવાસીઓના પુરાવા. ક્રેમલિને શરૂઆતમાં પુરાવા આપવાનો ઇનકાર પણ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે બધા ડ્રોન નાશ પામ્યા છે.

