પાકિસ્તાની સંસદના સ્પીકરે ઢાકામાં જયશંકર સાથે હાથ મિલાવ્યા

પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય સભા (NA) ના સ્પીકર સરદાર અયાઝ સાદિક અને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર બુધવારે ઢાકામાં મળ્યા હતા. બંને નેતાઓ વચ્ચેની ટૂંકી અનૌપચારિક મુલાકાતની જાહેરાત બાંગ્લાદેશના વચગાળાના સરકારના વડા મોહમ્મદ યુનુસે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કરી હતી. બેઠક દરમિયાન ઘણા દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોના પ્રતિનિધિઓ હાજર હતા, અને જયશંકર બધા સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા હતા.

વિદેશ પ્રધાન જયશંકર ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના અંતિમ સંસ્કાર માટે ઢાકા પહોંચ્યા હતા. ભારત અને પાકિસ્તાનના નેતાઓ વચ્ચેની આ મુલાકાત આ વર્ષે મે મહિનામાં ચાર દિવસના યુદ્ધ પછી બંને દેશો વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે થઈ છે. આ વાત માત્ર રાજકારણમાં જ નહીં પરંતુ રમતગમતમાં પણ પ્રતિબિંબિત થઈ છે, ભારતીય ક્રિકેટરોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

પાકિસ્તાની નેતા સાથે વિદેશ પ્રધાન જયશંકરની મુલાકાતના ફોટા ટ્વીટ કરતા યુનુસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, બુધવારે ઢાકામાં ભૂતપૂર્વ બાંગ્લાદેશી વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાના અંતિમ સંસ્કાર પહેલાં પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય સભાના સ્પીકર સરદાર અયાઝ સાદિક ભારતીય વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરનું સ્વાગત કર્યું.

બંને નેતાઓ વચ્ચે મુલાકાત ખાલિદા ઝિયાના નિવાસસ્થાને થઈ હતી. ખાલિદા ઝિયાનું મંગળવારે 80 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. તેઓ બાંગ્લાદેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન અને દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી રાજકીય વ્યક્તિઓમાંના એક હતા.

