I.N.D.I.ગંઠબંધન એટલે ભ્રષ્ટાચાર કરો પાર્ટી : JP નડ્ડા

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડાએ ગાંધીનગરમાં અમિત શાહના કાર્યાલય સાથે ગુજરાતની અન્ય 25 બેઠકના કાર્યાલયનું વર્ચ્યુઅલ ઉદઘાટન કર્યું છે. ગુજરાતની 25 સીટ પર ભાજપના ઉમેદવારની જાહેરાત વગર જ લોકસભા કાર્યાલય ખોલવામાં આવ્યું છે. લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના શંખનાદમાં ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. જે.પી. નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે લોકસભા ચૂંટણી માટે ગુજરાતની 26 બેઠક માટે તમામ જગ્યાએ કાર્યાલયના શ્રીગણેશ કર્યા છે. 2024ની ચૂંટણી માટે લોકસભા કાર્યાલયની વ્યવસ્થા બનાવી છે.ભાજપ ફર્સ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ અને પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં ઈન્ડિયા ફર્સ્ટ.

Addressing the inauguration ceremony of the Gandhinagar LokSabha Constituency Karyalaya in Ahmedabad, Gujarat. https://t.co/HEaZ0TIp3e

25 કરોડ લોકો ગરીબી રેખાથી ઉપર આવી ગયા

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત બે વખતથી 26માંથી 26 બેઠક આપી રહ્યું છે. 2024માં પણ 26માંથી 26 બેઠક આપશે. ગુજરાતમાં ભાજપ સંગઠનને વિકસિત કરવાની પદ્ધતિ ખૂબ મહત્ત્વની છે, જેને આખા દેશમાં અમલ કરી છે.2024માં કેમ મોદી? કેમ ભાજપ? કેમ કે સપનું અને લક્ષ્ય છે કે કોઈ ગરીબ ન રહે અને બધા આગળ વધે. ગરીબ કલ્યાણ યોજનાને કારણે 80 કરોડ લોકોને રેશન મળે છે, જ્યારે આઈએમએફ કહે છે કે 13 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. જ્યારે નીતિ આયોગ કહે છે કે લગભગ 25 કરોડ લોકો ગરીબી રેખાથી ઉપર આવી ગયા છે.

During the inauguration ceremony of the Gandhinagar LokSabha Constituency Karyalaya in Ahmedabad. https://t.co/Rh91x5Rv5N

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 23, 2024