H-1B વિઝાનો નિર્ણયઃ. અમેરિકાનાં ભાડાં થયાં બમણાં

નવી દિલ્હીઃ ટ્રમ્પના H-1B વિઝા પર ફી વધારવાના નિર્ણયથી ટેક દિગ્ગજોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. 21 સપ્ટેમ્બર પહેલાં લોકો કોઈ પણ રીતે અમેરિકા પહોંચવા માગે છે. જો તેઓ સમયસર પહોંચી નહીં શકે તો 88 લાખ રૂપિયા સુધી ચૂકવવા પડે એવી શક્યતા છે અથવા તો નોકરી પણ જતી રહી શકે છે. ટ્રમ્પના આ નિર્ણય બાદ અમેરિકન એરપોર્ટ પર અફરાતફરી મચી ગઈ. બીજી બાજુ ભારતથી અમેરિકા જતી ફ્લાઇટનાં ભાડાં પણ વધી ગયાં છે.
વાસ્તવમાં, ટ્રમ્પે H-1B વિઝા પર ફી વધારીને 1 લાખ ડોલર (લગભગ 88.10 લાખ રૂપિયા) કરી દીધી છે. આ નિયમ પહેલી વાર અથવા ફરી અમેરિકા આવનારા તમામ કર્મચારીઓ પર લાગુ થશે. તેને 21 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં લેવામાં આવશે. આ તારીખ બાદ જો કોઈ કર્મચારી પાછો અમેરિકા આવે છે તો તેની કંપનીએ 88 લાખ રૂપિયાનું ચૂકવવા પડશે.
હવાઈ ટિકિટ થઈ મોંઘી
ટ્રમ્પના આ નિર્ણયને કારણે અમેરિકન એરપોર્ટ પર અફરાતફરી મચી ગઈ. એવા ખબર છે કે જેમ-જેમ આ જાહેરાત થઈ, ઘણા ભારતીય ટેક્નિકલ નિષ્ણાતો વિમાનમાંથી ઊતરી ગયા હતા. તે ઉપરાંત, ભારતમાં અટવાયેલા લોકો માટે અમેરિકા જતી સીધી ફ્લાઇટના ખર્ચમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો, કારણ કે એરલાઇન્સ ટ્રમ્પ દ્વારા પેદા કરાયેલી અરાજકતાનો લાભ લેવા માગે છે.
ભાડાં કેટલાં વધી ગયાં?
ટ્રમ્પની જાહેરાતના બે કલાકની અંદર નવી દિલ્હીની ન્યુ યોર્કના જોન એફ. કેનેડી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સુધીની એકતરફી ફ્લાઇટનું ભાડું આશરે 37,000 રૂપિયાથી વધી 70,000-80,000 રૂપિયા થઈ ગયું છે.
એક યુઝરે સોશિયલ મિડિયા પર પોસ્ટમાં લખ્યું કે નવી દિલ્હીથી ન્યુયો ર્ક શહેર સુધીની ફ્લાઇટનું ભાડું હાલમાં 4500 ડોલર છે. તેઓ બધા પોતાનાં રાજ્યો તરફ દોડી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ નવા H-1B વિઝા નિયમોને લઈને ચિંતિત છે.