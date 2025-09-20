ટ્રમ્પે H-1B વિઝા પર બોમ્બ ફેંક્યો, ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે H-1B વિઝા પર બોમ્બ ફેંક્યો છે. તેમણે વાર્ષિક ફી વધારીને $100,000 કરી છે. આ મામલે ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, “સરકારે યુએસ H-1B વિઝા કાર્યક્રમ પર પ્રસ્તાવિત પ્રતિબંધો અંગેના અહેવાલો જોયા છે. આ પગલાના સંપૂર્ણ પરિણામોનો અભ્યાસ ભારતીય ઉદ્યોગ સહિત તમામ સંબંધિતો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમણે H-1B કાર્યક્રમ સંબંધિત કેટલીક ધારણાઓને સ્પષ્ટ કરતી પ્રારંભિક વિશ્લેષણ પહેલાથી જ સબમિટ કરી દીધી છે.”

તે ઘણા પરિવારોને અસર કરી શકે છે

તેમણે વધુમાં કહ્યું, આ પગલાના માનવતાવાદી પરિણામો આવવાની શક્યતા છે કારણ કે તે પરિવારોમાં વિક્ષેપ પેદા કરી શકે છે. સરકારને આશા છે કે યુએસ અધિકારીઓ આ વિક્ષેપોને યોગ્ય રીતે સંબોધી શકશે.  અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B વિઝાની કિંમત વધારીને $100,000 (રૂ. 88 લાખ) કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે 21 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે.

નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, H-1B ધારકોને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 12:01 EDT (ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 9:31) પહેલાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહોંચવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે પછી, કોઈપણ H-1B કાર્યકરને યુએસમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં સિવાય કે પ્રાયોજક કંપની $100,000 ફી ચૂકવે.

