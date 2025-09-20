ટ્રમ્પે H-1B વિઝા પર બોમ્બ ફેંક્યો, ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે H-1B વિઝા પર બોમ્બ ફેંક્યો છે. તેમણે વાર્ષિક ફી વધારીને $100,000 કરી છે. આ મામલે ભારતની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, “સરકારે યુએસ H-1B વિઝા કાર્યક્રમ પર પ્રસ્તાવિત પ્રતિબંધો અંગેના અહેવાલો જોયા છે. આ પગલાના સંપૂર્ણ પરિણામોનો અભ્યાસ ભારતીય ઉદ્યોગ સહિત તમામ સંબંધિતો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમણે H-1B કાર્યક્રમ સંબંધિત કેટલીક ધારણાઓને સ્પષ્ટ કરતી પ્રારંભિક વિશ્લેષણ પહેલાથી જ સબમિટ કરી દીધી છે.”
The Government has seen reports related to the proposed restrictions on the US H1B visa program. The full implications of the measure are being studied by all concerned, including by Indian industry, which has already put out an initial analysis clarifying some perceptions… pic.twitter.com/UMt1lFC2uK
— IANS (@ians_india) September 20, 2025
તે ઘણા પરિવારોને અસર કરી શકે છે
તેમણે વધુમાં કહ્યું, આ પગલાના માનવતાવાદી પરિણામો આવવાની શક્યતા છે કારણ કે તે પરિવારોમાં વિક્ષેપ પેદા કરી શકે છે. સરકારને આશા છે કે યુએસ અધિકારીઓ આ વિક્ષેપોને યોગ્ય રીતે સંબોધી શકશે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે H-1B વિઝાની કિંમત વધારીને $100,000 (રૂ. 88 લાખ) કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે 21 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે.
નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, H-1B ધારકોને 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 12:01 EDT (ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 9:31) પહેલાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહોંચવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે પછી, કોઈપણ H-1B કાર્યકરને યુએસમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં સિવાય કે પ્રાયોજક કંપની $100,000 ફી ચૂકવે.