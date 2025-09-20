એ લોકોને કારણે મારા પર કોઈ આંચ આવતી નથી: અક્ષય કુમાર

ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શોના સેટ પરથી અક્ષય કુમારના કેટલાક વીડિયો વાયરલ થયા છે, જેમાં તે ઘણા સ્ટંટમેન સાથે બેઠેલા જોવા મળે છે. અક્ષય કપિલના શોમાં બધાને ટ્રિબ્યુટ આપતો જોવા મળ્યો હતો.

ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શોમાં આજે અક્ષય કુમારનો મજેદાર અને રમુજી દેખાવ જોવા મળશે.આ એપિસોડના કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એક વાયરલ વીડિયોમાં અક્ષય તેના સ્ટંટમેનની ટીમને ટ્રિબ્યુટ આપે છે. અક્ષય કુમાર માને છે કે સ્ટંટમેન વિના તે કંઈ નથી.

અક્ષય કુમારે કહ્યું, “હું પહેલા સ્ટંટમેન છું, પછી અભિનેતા.” કપિલ શર્માના શોમાં અક્ષય કુમાર સાથે ઘણા સ્ટંટમેન સ્ટંટ કરતા જોવા મળ્યા. જ્યાં તે ભાવુક થઈ ગયા કહ્યું, “હું પહેલા સ્ટંટમેન છું, પછી અભિનેતા. હું આ લોકો (સ્ટંટમેન) ના કારણે સ્ટંટ કરું છું. તેઓ મને કોઈ નુકસાન થવા દેતા નથી. તેઓ મારા હીરો છે.” અક્ષય કુમારના શબ્દો સાંભળીને કપિલના શોમાં હાજર બધા સ્ટંટમેન પણ ભાવુક થઈ ગયા.

અક્ષય કુમાર પણ કપિલ સાથે મસ્તી કરતા જોવા મળ્યા હતા

શોમાં અક્ષય કુમાર અને કપિલ શર્મા ખૂબ મસ્તી કરતા જોવા મળ્યા હતા; આના વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોવા મળી રહ્યા છે. અક્ષય કુમારે કપિલ શર્માની મજાક ઉડાવી હતી. શોના જજ નવજોત સિંહ સિદ્ધુ પણ આ મસ્તીમાં જોડાયા હતા. અક્ષય કપિલના શોમાં પહેલા પણ ઘણી વખત જોવા મળ્યો છે; તે હંમેશા દર્શકોને હસાવવામાં કોઈ કસર છોડતો નથી.

જોલી એલએલબી 3 માટે અક્ષય સમાચારમાં

અક્ષય કુમારની ફિલ્મ “જોલી એલએલબી 3” પણ સમાચારમાં છે. રિલીઝના બીજા દિવસે ફિલ્મે ₹6.6 કરોડ (પ્રારંભિક આંકડા) કમાણી કરી. પહેલા દિવસે, ફિલ્મ ₹12.75 કરોડ કલેક્શન કરવામાં સફળ રહી. અક્ષય કુમાર ઉપરાંત, અરશદ વારસી અને સૌરભ શુક્લા જેવા કલાકારો પણ ફિલ્મમાં હાજર છે.

