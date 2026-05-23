મુંબઈમાં માધુરીની ‘મા બહેન’ફિલ્મની ટ્રેલર લોન્ચ ઈવેન્ટ યોજાઈ

મુંબઈમાં માધુરી દીક્ષિત અને તૃપ્તિ ડિમરી અભિનીત આગામી ક્રાઈમ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ ‘મા બહેન’ની ટ્રેલર લોન્ચ ઈવેન્ટ યોજાઈ હતી. ભવ્ય ટ્રેલર લોન્ચ ઈવેન્ટમાં માધુરી દીક્ષિત, તૃપ્તિ ડિમરી, રવિ કિશન અને ધરના દુર્ગા સહિતની સ્ટારકાસ્ટ હાજર રહી હતી. આ OTT ફિલ્મની જાહેરાત થોડા દિવસો પહેલા કરવામાં આવી હતી. હવે, ટ્રેલરે સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી દીધી છે.
જિયો હોટસ્ટારની વેબ સિરીઝ દેશપાંડેમાં સીરીયલ કિલરની ભૂમિકા ભજવ્યા બાદ બી-ટાઉનની ‘ધક-ધક ગર્લ’ માધુરી દીક્ષિત ક્રાઈમની દુનિયામાં ફરી પ્રવેશ કરી રહી છે. આ વખતે ક્રાઈમ અને કોમેડીના અદુભૂત મિશ્રણ સાથે માધુરી પરત ફરી છે.
ટ્રેલરની શરૂઆત માતા રેખા (માધુરી) અને પુત્રીઓ જયા (તૃપ્તિ ડિમરી) અને સુષ્મા (ધરના દુર્ગા) વચ્ચે સતત ઝઘડાથી થાય છે. રેખાના પાડોશી, ગુપ્તાજી (રવિ કિશન) તેના પર પાગલ છે. એક દિવસ ગુપ્તાજીનો મૃતદેહ તેમના જ ઘરમાં મળી આવતાં તેમના જીવનમાં ઉથલપાથલ મચી જાય છે.
આ રહસ્યને છુપાવવાની શોધમાં આ ત્રણેયને નવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. 2 મિનિટ 46 સેકન્ડનું ટ્રેલર કોમેડી અને સસ્પેન્સથી ભરેલું છે. દર્શકો ફિલ્મનું ટ્રેલર ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે.
સુરેશ ત્રિવેણી દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘મા બેહન’થિયેટરોમાં નહીં પણ સીધા OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મ 4 જૂન, 2026 થી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. આ ફિલ્મમાં માધુરી દીક્ષિત, તૃપ્તિ દીક્ષિત, ધરણા દીક્ષિત અને રવિ ઉપરાંત અરુણોદય સિંહ અને ગીતાંજલિ કુલકર્ણી પણ છે.
