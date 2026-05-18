‘કોકટેલ 2’ ની ગીત લોન્ચ ઈવેન્ટમાં શાહિદ, રશ્મિકા અને કૃતિની મસ્તી જુઓ

શાહિદ કપૂર, રશ્મિકા મંદાન્ના અને કૃતિ સેનનની આગામી ફિલ્મ ‘કોકટેલ 2’ ખૂબ ચર્ચામાં છે. ગત રોજ એટલે કે રવિવારે મુંબઈમાં ફિલ્મના ગીત લોન્ચ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન શાહિદ, કૃતિ અને રશ્મિકાએ ખૂબ જ મસ્તી કરી હતી. આ કાર્યક્રમના ઘણા ફોટોઝ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન એક રસપ્રદ ઘટના પણ બની જ્યારે રશ્મિકા મંદાન્ના કૃતિ સેનનના વખાણ કરી રહી હતી. રશ્મિકાએ ફિલ્મમાં કૃતિની અનોખી શૈલી અને હોટનેસની પ્રશંસા કરી. તેણીએ કહ્યું, ‘કોકટેલ 2 માં કંઈક સંપૂર્ણપણે અલગ છે. કૃતિ, તું એકદમ સુંદર લાગે છે. આખી દુનિયા એ જાણે છે. તું ખરેખર સુંદર અને હોટ લાગે છે.’
આ દરમિયાન રશ્મિકા ઉતાવળે એક શબ્દ બોલે છે જે તેણે સ્ટેજ પર ન બોલવો જોઈએ. પછી તે પોતાનું મોં ઢાંકે છે અને મજાકમાં કહે છે, “ઓહ, માફ કરશો! ચૂપ રહો!”
રશ્મિકા ત્યાં હાજર પાપારાઝી અને મીડિયાને તેને સેન્સર કરવા કહે છે. આ દરમિયાન શાહિદ અને કૃતિ સહિત હાજર બધા લોકો હસી પડે છે.
ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારો, દિગ્દર્શક હોમી અડાજાનિયા, નિર્માતા દિનેશ વિજન અને સંગીતકાર પ્રીતમ ચક્રવર્તી પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. શાહિદ, કૃતિ અને રશ્મિકાની રોમેન્ટિક-કોમેડી ફિલ્મ ‘કોકટેલ 2’ 19 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
ફિલ્મનું હજુ સુધી ટીઝર કે ટ્રેલર રિલીઝ થયું નથી. ફક્ત પહેલું ગીત ‘જબ તલાક’ રિલીઝ થયું છે, જેને દર્શકોએ ખૂબ પસંદ કર્યું છે. હવે, નિર્માતાઓએ ફિલ્મનું બીજું ગીત રિલીઝ કર્યું છે.
(તસવીરો:દીપક ધૂરી અને માનસ સોમપુરા)